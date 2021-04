Nov SUV za Nissan: prihodnje leto tudi v Evropi #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nissan je razkril novo generacijo X-traila že lansko leto na avtosalonu v Šanghaju, a pod imenom rogue. Zdaj so sporočili, da se bo rogue prihodnje poletje preselil tudi v Evropo, kjer bo nosil bolj poznano ime X-trail.

Nissan se pripravlja na lansiranje tretje generacije qashqaija in električnega križanca ariya, katerima se bo prihodnje leto pridružil še največji SUV, ki je namenjen predvsem za družinsko rabo. "Novi X-trail bo ostal zvest svoji dobro uveljavljeni SUV formuli, ki se je izkazala za uspešno za Nissan vse od predstavitve prvega modela leta 2001. Nudil bo večjo učinkovitost, uglajenost, vsestranskost in uporabniku prijazno tehnologijo," je prihod nove generacije X-traila v Evropo komentiral Guillaume Cartier, predsednik znamke za področje AMIEO (Afriko, Bližnji vzhod, Indijo, Evropo in Oceanijo).

Spremembe bodo le pri motorni paleti

X-trail se vizualno in dimenzijsko ne bo razlikoval od ameriškega modela rogue, a bo imel namesto 2,5-litrskega štirivaljnika vgrajen najnovejši elektrificiran motor. Ta bo uporabljal motor na notranje zgorevanje izključno kot generator električne energije, kolesa pa bo poganjal elektromotor. Na voljo bo tudi štirikolesni pogon z večjim številom voznih programov.

Še vedno bo na voljo z dodatno tretjo vrsto sedežev in bogato odmerjenim prtljažnim prostorom. Vse ključne informacije in podatke pa bodo pri Nissanu razkrili kasneje.

Foto: Nissan

Foto: Nissan