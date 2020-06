Nov šef, nov avto: prave poteze pri Alfi Romeo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Alfi Romeo želijo z električnim križancem, ki bo na ceste zapeljal leta 2022, obrniti negativen prodajni trend in zadostiti vse bolj zahtevnim emisijskim zakonom v Evropski uniji.

Tako kot za Fiat bo tudi za Alfo Romeo združitev skupin FCA in PSA prinesla precejšen napredek pri elektrifikaciji modelne palete. Francozi že nekaj časa pospešeno razvijajo tehnologijo, zato bodo to znanje pri Alfi izkoristili in razvili nov manjši električni križanec. Trenutno Italijani nimajo niti enega modela z elektrificiranim pogonom, prvi bo prihodnje leto na voljo novi tonale, ki bo imel možnost priključnega hibrida.

Po poti Lancie, kmalu le še z dvema modeloma

Pri Alfi Romeo bodo ob koncu leta ostali le še z dvema modeloma v ponudbi. Prodajne salone bosta po upokojitvi giuliette polnila giulia in stelvio, a naj bi prihodnje leto na ceste zapeljal že prej omenjeni srednje veliki tonale. Leta 2022 bo pripravljen še manjši električni križanec, ki bo dimenzijsko podoben audiju Q2.

Italijani želijo s štiričlansko modelno paleto končno uresničiti cilj - na leto prodati vsaj 400 tisoč avtov. V starih časih to ne bi bilo nič posebnega, a pogled na prodajne številke v Evropi ni preveč optimističen. Lani so namreč v Evropi prodali 54.365 avtov, kar je kar 50-odstotni padec v primerjavi z letom 2018.

Konec leta se bo upokojila giulietta, v ponudbi bosta ostala giulia in stelvio. Foto: Alfa Romeo

Vizualno se bodo modeli med seboj razlikovali

Če želi Alfa Romeo resnično dvigniti prodajne številke, se bodo morali vrniti h koreninam - izdelati vizualno čudovite avte s športnim pedigrejem in tehnološko napredno tehniko. Kot je dejal tiskovni predstavnik Alfe, "imamo vizualno podobo za vso družino, toda nočemo le kopirati oblike skozi celotno modelno paleto. Vsak segment ima svojo osebnost in kupci so si različni v letih ter pričakovanjih."

Priključnohibridni tonale bo še slonel na arhitekturi skupine FCA, medtem ko bo novi električni SUV že plod znanja, pridobljenega od skupine PSA. Četrti in najmanjši model znamke bo slonel na predelani arhitekturi eCMP, ki si jo bo delil s peugetoma 208 in 2008, opel corso in DS 3 crossbackom.

Čeprav si bo Alfin električni križanec delil osnovo s sedmimi drugimi modeli, bo zaradi hitrega razvoja te tehnologije drugačen od preostalih. Posledično se bo od njih razlikoval tudi zaradi same narave znamke, kjer je veliko podrejeno športnosti in dinamičnosti.