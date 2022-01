Nov rekord: Tesla lani prvič blizu milijona avtomobilov

Tesla je lani model Y prvič pripeljala tudi v Slovenijo. Foto: Gašper Pirman Tudi na Teslino proizvodnjo so letos vplivale najrazličnejše težave. Ne toliko tiste s polprevodniki, ki so jih začeli proizvajati sami, temveč osnovne omejitve obeh proizvodnih tovarn v ZDA in na Kitajskem. Odprtje tovarne v Nemčiji se je zavleklo za več tednov oziroma mesecev in z vsaj še eno tovarno bi Američani letos prav gotovo presegli mejo milijon izdelanih električnih vozil.

To kažejo proizvodni rezultati zadnjega četrtletja, v katerem je Tesla izdelala 305 tisoč novih avtomobilov. Tak ritem bi jim na letni ravni že danes omogočil proizvodnjo 1,2 milijona električnih vozil.

Proizvodni in prodajni izkupiček Tesle v 2021:

Proizvodnja Dobave Modela 3 in Y 906.032 911.208 Modela S in X 24.390 24.964 SKUPAJ 930.422 936.172

V enem letu 930 tisoč izdelanih električnih vozil

V vsem letu 2021 so izdelali 930 tisoč novih električnih avtomobilov, kar je kajpak rekord med vsemi proizvajalci. Model 3 bo predvidoma tudi zanesljivo najbolje prodajani električni avtomobil v Evropi.

Pri Tesli sicer ne ločijo proizvodnih podatkov za modela 3 in Y, ki predstavljata veliko večino vseh izdelanih vozil. Tesla je na primer lani izdelala le dobrih 24 tisoč modelov S in X, ki ju sicer nekaj časa tudi niso izdelovali in so jima nato namenili večjo prenovo.