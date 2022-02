Nov rekord Ferrarija: je ogrožena ekskluzivnost?

Kljub nezavidljivim razmeram so proizvajalci luksuznih in športnih avtomobilov lani dosegli svoje prodajne rekorde. To velja tako za Rolls-Royce kot tudi Lamborghini, kjer je prodajo v višave potiskal predvsem zelo poskočni športni terenec urus. Pri Ferrariju bodo podobno vozilo predstavili letos. To bo model purosangue, ki pa ga na cestah pričakujemo šele prihodnje leto.

Spet nov prodajni mejnik, tokrat čez mejo 11 tisoč

Tudi brez tega avtomobila je lani Ferrari prodal rekordnih 11.155 avtomobilov, so sporočili iz Maranella. To je bilo 22 odstotkov bolje kot predlani in deset odstotkov bolje kot leta 2019. Takrat so prodajno prvič presegli mejo deset tisoč, letos pa torej tudi že 11 tisoč avtomobilov. To so prodajne številke, ki jih je nekoč takratni predsednik Fiatovega koncerna Sergio Marchionne označeval za korak stran od Ferrarijeve ekskluzivnosti.

Ferrari je sicer lani največ avtomobilov prodal v regiji z Evropo, Bližnjim vzhodom in Afriko (EMEA). Tam so prodali 5.492 avtomobilov. V regiji s Kitajsko so prodali "le" 899 ferrarijev.

Tudi v Sloveniji so lani registrirali dva nova ferrarija. To sta bila modela F8 tributo in SF90 stradale.