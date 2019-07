Nov rekord: 24 ur in 2.781 kilometrov v tesli #video

Foto: Bjorn Nyland

Realni in ne nadzirani pogoji

Čeprav večina ljudi misli, da so električni avtomobili namenjeni le mestni vožnji, je vloger Bjørn Nyland dokazal, da je mogoče z električnim avtom prevoziti v kratkem času večje število kilometrov. Z uporabo polnilnic Ionity (eno so postavili tudi pri Ilirski Bistrici), ki omogočajo hitrejše polnjenje, kot to počne Teslino omrežje, so namreč v 24 urah prevozili kar 2.781 kilometrov.

Na podvig so se odpravili kar na nemško avtocesto, ki je bila seveda odprta za promet. Torej so vozili v realnih pogojih in morali slediti toku preostalih avtov. Kljub temu jim je uspelo po 24 urah za 137 kilometrov popraviti prejšnji rekord avstrijske ekipe G-Electrik. Oboji so nov mejnik postavili s teslinim modelom 3.

Ubral drugačno pot

Slavni vloger je pri podiranju rekorda ubral drugačno pot. Vse rekorde so do zdaj opravljali počasi in vozili pri hitrostih, kjer je učinkovitost največja. Nyland je vozil z veliko hitrostjo tudi do 170 kilometrov na uro in imel v 24 urah porabo kar 311 vatnih ur na prevožen kilometer (v običajnih pogojih tesla 3 s štirikolesnim pogonom ima porabo 16 vatnih ur na kilometer).

Med testom je kar nekaj časa tudi deževalo, zato bi ta uspeh v lepšem vremenu še nadgradili.

Foto: Bjorn Nyland