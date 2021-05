Nov motor, ki niža ceno: to je primerjava z golfom GTI

Seat je ustanovil lastno podznamko za prestižnejša in športna vozila Cupra in jo zdaj ponuja že z več različnimi modeli. To je lahko zgolj njihov model formentor, ali pa le še bolj dodelane različice sicer klasičnih Seatovih modelov. Za leona je do zdaj Cupra nudila možnost dvolitrskega turbobencinskega motorja z močjo 221 kilovatov (300 “konjev”), ob tem pa še dve različici hibridnega pogona na osnovi 1,4-litrskega bencinskega motorja (150 ali 180 kilovatov).

Cenejši tudi od volkswagen golfa GTI

Zdaj je novost še dvolitrski bencinski turbo motor TSI z močjo 180 kilovatov oziroma 245 “konjev”. To je postal najcenejši cupra leon, saj znaša vstopna cena v Sloveniji 33.512 evrov. To je okrog 1.700 evrov manj kot pri cenejši od obeh hibridnih različic. Cupra leon z motorjem 2.0 TSI je serijsko opremljen tudi s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom DSG.

Za primerjavo, začetna cena volkswagen golfa GTI z enakim motorjem je v Sloveniji dobrih 35 tisočakov.