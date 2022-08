Nov Mercedesov SUV: pokazali so notranjost #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podobna dvojčka, ko so ju pri Mercedesu že pokazali pri modelih EQS in EQS SUV, bodo pripravili še na dimenzijsko manjši izvedbi električne limuzine in športnega terenca. Oba primera izhajata iz namenske električne platforme EVA2, ki smo jo nedavno preizkusili v modelu EQS.

Notranjost EQE SUV je dokaj pričakovana in povsem digitalizirana. Po celotni širini armaturne plošče se razprostira enota z zasloni na dotik, pred sovoznikom je še dodatni ločeni zaslon.

Izdelovali jih bodo v ZDA

Mercedes-Benz bo EQE SUV izdeloval v Alabami v Ameriki in jih nato izvažal v Evropo. Avtomobil bodo razkrili 16. oktobra, ko lahko pričakujemo tudi več tehničnih podrobnosti. Sprva bo predvidoma na voljo z enojnim elektromotorjem in pogonom le na zadnji par koles, nato prihajajo tudi štirikolesno gnane različice z dvojnim elektromotorjem. Limuzinski EQE ima baterijo s kapaciteto 90 kilovatnih ur, kar v praksi zagotavlja okrog 400 kilometrov dosega.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz