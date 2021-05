Nov družinski mercedes: očiten je odmik od francoskega brata #foto

Čeprav družinski kombiji in enoprostorci v zadnjih letih niso več najbolj priljubljena izbira družin, bi se lahko z drznim Mercedesovim modelom EQT to spremenilo. Ta manjši kombi, ki bo neposredna zamenjava za model citan, sloni na enaki arhitekturi kot renault kangoo, a so pri Mercedesu poskrbeli, da ne bo nihče niti pomislil na povezavo s to francosko znamko.