Nov adut BMW-ja še zamaskiran, kdaj v Sloveniji?

Pri BMW so prvič istočasno končali homologacijski postopek za evropski in kitajski trg, je povedal Arno Keller iz razvojnega oddelka BMW. Skupno so za pridobitev homologacije prevozili več kot 7.700 kilometrov, celoten postopek pa je zahteval 340 testnih ur. Kitajska tovarna v Dadongu, kjer bodo izdelovali vozila iX3 za svetovne trge (izjema je Severna Amerika), je do danes že izdelala 200 predserijskih avtomobilov.

Foto: BMW

Uradno bo novi iX3 ponudil do 440 kilometrov dosega (WLTP), kapaciteta baterije pa bo 74 kilovatnih ur.

Pomembna novost avtomobila bo premierna uporaba pete generacije pogona eDrive. Elektromotor, elektroniko in menjalnik bodo združili v isto ohišje. Taka rešitev bo bolj kompaktna, zato jo bodo lažje uporabljali v različnih vozilih. Ta pogon bo svoje mesto dobil tudi v novih modelih i4 in iNext.

Prvi naročniki bodo iX3 predvidoma dobili že letos, v Slovenijo pa vozilo prihaja v začetku leta 2021.