Hidria je podpisala nov 15 milijonov evrov vreden dogovor, prek katerega bodo dobavljali sestavne dele za avtomobile Audija, Porscheja in tudi superšportnega Lamborghinija.

Petletni posel predvideva dobavo ključnih aluminijastih delov pogonskih motorjev, ki jih je Hidria razvila sama. S pomočjo teh delov bodo avtomobili lažji in učinkovitejši, prav tako bolj zmogljivi.

V katere motorje aluminijasti deli Hidrie?

Audi bo slovenske aluminijaste dele tako vgradil v novi dizelski trilitrski motor V6. Tega bomo videli v modelih, kot so A4, A5, A6, S6, S7, Q5, Q7 in Q8. Dele bodo pri Audiju vgradili tudi v 1,8- in dvolitrski štirivaljni bencinski motor, Porsche pa v svoj novi osemvaljni bencinski motor.

Vodstvo Hidrie je ponosno na sodelovanje pri superšportnih modelih, kot sta audi R8 in lamborghini huracan.