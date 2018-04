Luksuz po Maybachovo, je to napoved njihovega terenca?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za zdaj le koncept, ki napoveduje oblikovno usmeritev znamke. Foto: Mercedes-Benz

SUV ali dvignjena limuzina?

Koncept ultimate luxury je po besedah predstavnikov Mercedesa limuzinski SUV in namenjen privabljanju petičnih kitajskih kupcev. Ti so ključni za uspeh pregrešno dragih avtomobilov po svetu. Limuzinski zadek seveda ni novost, saj imata podobno oblikovano rit bentley bentayga in prihajajoči rolls-royce cullinan.

Na prvih fotografijah, ki so na splet ušle po nesreči prek kitajske spletne strani, je mogoče videti tudi potniško kabino. Električni SUV poganjajo štirje sinhroni motorji s skupno močjo 550 kilovatov. Prestižna študija, ki ni namenjena vstopu v serijsko proizvodnjo, temveč le nakazuje prihodnjo oblikovno smer znamke, doseže maksimalno hitrost 250 kilometrov na uro. Motorje poganja baterija z močjo 80 kilovatnih ur, nameščena na dnu, doseg po ciklu NEDC pa znaša približno 500 kilometrov.

Najprej GLS, kasneje še maybach GLS?

Trenutno Mercedes-Maybach na Kitajskem prodaja le razred S, a to se bo spremenilo s prihodom prestižnega modela GLS. Najverjetneje ga bodo predstavili novembra v Los Angelesu, cene pa se bodo začele pri nekje 150 tisoč evrih.

Mercedes-maybach GLS si bo z "običajnim" GLS delil aluminijasto karoserijo, arhitekturo in štirikolesni pogon 4Matic, kupce pa bo privabljal z močnejšimi motorji, ekskluzivno notranjostjo in seveda markantno zunanjostjo.

Limuzinski zadek na SUV? Mnenja o primernosti takšnega početja so deljena. Foto: Mercedes-Benz

Vsekakor gre za eno najatraktivnejših študij, ki se bodo predstavile v Pekingu. Foto: Mercedes-Benz

Pravo razkošje hotela s petimi zvezdicami Foto: Mercedes-Benz