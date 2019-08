Norel skozi mesto in naredil za 500 tisoč evrov škode #video

Zgodilo se je sredi noči, ko sta po ulici Moore v Londonu zelo hitro vozila audi Q7 in porsche. Voznik audija je pri tem izgubil oblast nad vozilom in se zaletel v ob cesti pravilno parkirane avtomobile. Pri tem je najprej poškodoval mclarna 12C, nato pa še porscheja cayenna in bentleya bentaygo. Sila udarca je bentaygo porinila naprej v še enega porscheja 911 cabria in audija.

Trije poškodovani avti so imeli eno lastnico

Ena izmed žensk na prizorišču je razkrila, da je sama lastnica treh poškodovanih avtomobilov, in sicer mclarna, cayenna in bentayge. Škode v nekaj sekundah nesreče je za več kot pol milijona evrov, poročajo britanski mediji.

Nesreča na zelo premožni ulici

Do nesreče je prišlo v premožni četrti Chelsea, in sicer na ulici, kjer je vrednost posamezne hiše 4,5 milijona funtov (4,9 milijona evrov). Ulica Moore Street je po navedbah domačinov znana po (pre)hitrih voznikih.

Voznik audija Q7 je iz avtomobila izstopil okrvavljen, a ni bil v smrtni nevarnosti. Po njegovih besedah je zasledoval domnevno porscheja, ki naj bi se pred tem zaletel vanj. Policija okoliščine dogodka še preiskuje.

Med poškodovanimi avtomobili je bil tudi Bentleyjev prestižni športni terenec bentayga. Foto: Bentley

Prav tako mclaren MP4-12C, ki je poznan tudi kot le 12C. Foto: Mclaren