Nor BMW: Teslin elektromotor in 800 ''konjev'' #video

Ima samo 1.270 kilogramov

Električni M3 je delo podjetja EV West iz Kalifornije. Vanj so vgradili Teslin elektromotor in majhno baterijo z zmogljivostjo 32 kilovatnih Foto: EV West ur. Pravi M ali ne, tale ima kar ''800'' konjev ter je pravi stroj za drsenje.

Ker elektromotorji celoten navor izpustijo takoj lahko ta M3 zadrsi z zadkom pri katerikoli hitrosti. Potreben je le pritisk na stopalko za plin in BMW se izstreli iz svojega položaja. Res je, da pri tem iz motorja ne prihajajo glasni zvoki, a zmogljivosti so naravnost neverjetne.

Kljub temu, da so elektirčna vozila v primerjavi z običajnimi težja to tukaj ne drži. Kazalec na tehtnici se ustavi pri vsega 1.270 kilogramih in ima popolno razmerje mase 50:50 med sprednjim in zadnjim delom. Zaradi zmanjševanja mase so odstranili stranska stekla in notranjosti ter vanj namestili zaščitno kletko. S tem so avto pripravili na dirko Pikes Peak. Foto: EV West