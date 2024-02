Nissanova uspešnica, ki še naprej navdušuje evropske kupce

Leta 2007 se je na trgu kot prvi mestni terenec pojavil Qashqai. Če je pred več kot petnajstimi leti prva generacija tako ali drugače prebijala led in orala ledino športnoterenskih križancev, je danes položaj na tem trgu precej drugačen. Nissan Qashqai ima v svojem segmentu močno konkurenco, a zna kljub vsemu med njo izstopati. Predvsem zaradi dejstva, ker še vedno nudi izjemno razmerje med kakovostjo in ceno.

Čeprav so bili leta 2007 številni pesimistični in so dvomili o uspehu takega tipa vozila, so prodajne številke hitro pokazale, da je Qashqai uspešno združil svet kombilimuzin in športnih terencev, tako ali drugače pospešil njihovo priljubljenost ter postal svetovna uspešnica. Ljudje po vsem svetu so hitro sprejeli vozilo, ki je združevalo kompaktnost dvoprostorske limuzine in praktičnost športnega terenca. Srednja stopnja opreme Qashqai N-Connecta za konkurenčno ceno ponuja bogato serijsko opremo, popoln set varnostnih funkcij ter drugo napredno tehnologijo. Naša ocena? Ohraniti dober položaj v svojem avtomobilskem segmentu je velikokrat težje, kot se nanj povzpeti prvič. Nissanu je to uspelo, čeprav so bila pričakovanja avtomobilske stroke glede tega, kaj jim bo s tretjo generacijo uspelo pripraviti, visoka. S prepoznavno zunanjostjo, dodelano notranjostjo, napredno tehnologijo, vzornostjo in uglajenostjo je Nissan Qashqai tudi s tretjo generacijo svoj vpliv v tem segmentu avtomobilov le še okrepil. Ga želite preizkusiti? Prijavite se na testno vožnjo.

Še vedno referečni model tega segmenta?

Statistike kažejo, da lahko Qashqaia glede na število prodanih primerkov v Evropi med kupci še vedno uvrstimo med referenčne modele tega segmenta. S čim lahko slovenske kupce prepriča tretja generacija?

Do zdaj jih je predvsem z vsestranskostjo, privlačnim dizajnom, zanesljivostjo ter naprednimi in varnostnimi funkcijami. Nissan je s tretjo generacijo Qashqaia izdelal avtomobil, ki se odzove na slovenskim voznikom ljube avtomobilske "strune" in ki se bo še kako dobro ujel (tudi) z dinamiko družinskega življenja. Tudi zaradi kompaktnih zunanjih dimenzij in prostornosti, ki omogoča, da lahko s seboj popeljete karkoli in kogarkoli, ter tudi, ker vsebuje nekaj praktičnih rešitev in dodatnih centimetrov, ki bodo pomagali pri vsakdanjem sobivanju z njim. Nissan Qashqai tretje generacije je dobrodošla izboljšava oblikovanja, tehnologije, prefinjenosti in zmogljivosti. Glede na to, da je postal še pametnejši, varnejši, drznejši, verjamemo, da bo tudi na slovenskih cestah samo še bolj prisoten.

Foto: Nissan

Poleg navedenega bodo kupci ključno odliko avtomobila našli v dejstvu, da Nissan Qashqai še vedno nudi kar največ za njihov denar. Zakaj? Tudi zato, ker so dejavniki, kot so udobnost, prefinjenost in tehnologija, primerljive ravni kot pri avtomobilih višjega segmenta.

Nissan Qashqai ponuja dva pogonska sklopa – tehnologijo e-POWER, ki ponuja edinstveno izkušnjo elektrificirane vožnje, ter tehnologijo blagega hibrida.

Dinamičen, samozavesten, čvrst

V primerjavi s predhodnima različicama Nissana Qashqai se tudi tretja generacija na področju zunanjih proporcev, celostnega dizajna, ponaša s (še izboljšanimi) odlikami, ki so njegovima predhodnikoma zagotovile tako priljubljenost. Na prvi pogled deluje še bolj dinamičen, samozavesten. Vtis ravno pravšnje skupne velikosti dopolnjujejo učinkovita zasnova, čvrsta in odločna drža s poudarjenima ramenskima linijama, povečana medosna razdalja in vpadljiva platišča. Qashqai ima še vedno svojo značilno obliko, je pa bolj mišičasta, elegantna in moderna. Tudi s strani je Qashqai videti bolj atletsko in dinamično.

Palec gor dvigujemo tudi za večjo Nissanovo masko V-Motion, ki mu še kako pristaja. V njej so tudi LED-matrične diode in znameniti svetlobni podpis dnevnih luči v obliki bumeranga. Tudi možnosti za osebne prilagoditve kupci še kako cenijo, zato je Qashqai na voljo v številnih karoserijskih barvah z (možnimi) različnimi dvobarvnimi kombinacijami.

Foto: Nissan

Dovršena notranjost

Vstopimo v notranjost, ki hitro daje vtis prefinjenega oblikovanja in priročne funkcionalnosti. Palec gor dvigujemo za udobje za volanom, na vseh sedežih, kot tudi za kakovost gumbov in izbiro materialov. Veliko skrbi so posvetili ergonomski in estetski kakovosti gumbov in stikal, ki so že na otip zelo kakovostna in uporabnikom dajejo občutek zanesljivosti in prefinjenosti. Številne funkcionalnosti v notranjosti vozila Nissan Qashqai odražajo naprednost in prestižnost, od volana do sredinske konzole – vse je vzorno ergonomsko oblikovano za popolno udobje med vožnjo.

Foto: Nissan

Ustvarjalci vozila so želeli z zadnjo generacijo doseči novo raven in ponuditi prestižno, a priročno, razkošno, a dosegljivo ter napredno, a uporabno okolje, notranjost. Takšno, ki ima obenem potencial postavljati merila, ki jim bodo drugi v segmentu sledili. Zdi se, da jim to z novo generacijo vozila lahko uspe.

Pomemben napredek v potniški kabini predstavljajo tudi novi zasloni, pri katerih so v primerjavi z zaslonom predhodnika naredili velik korak, saj so sodobnejši in boljši v vseh vidikih.

Napredne multimedijske naprave

Qashqai ima napredno multimedijsko napravo z naborom povezljivih storitev v vrhu segmenta, med njimi tudi enostavno povezovanje pametnih telefonov ter posebno aplikacijo NissanConnect Services za upravljanje in nadzor avtomobila.

Korak naprej so pri Nissanu naredili pri izboljšani vidljivosti zaslonov, kar v kombinaciji s tehnološkim napredkom omogoča lažje ohranjanje pozornosti in osredotočenosti med vsako vožnjo. Svoje delo bodo na tem področju opravili izjemno pregleden 27-centimetrski projekcijski prikazovalnik podatkov na vetrobranskem steklu, 31-centimetrska povsem digitalnoinstrumentalna plošča in 31-centimetrski visokoločljivi zaslon* (na dotik) sistema NissanConnect z naprednimi povezljivimi storitvami. Vsi trije veliki zasloni so povsem sinhronizirani za varnejšo, preglednejšo in optimizirano vozno izkušnjo.

Foto: Nissan

Na tem področju velja omeniti povezljivost tako z aplikacijo Android Auto® kot tudi z Apple CarPlay®, uveden pa je tudi brezžični Apple CarPlay®. Več uporabniških profilov s pomnilniškimi nastavitvami omogoča prikrojitev delovanja navigacije, glasbenih funkcij in sistemskih izbir za vsakega voznika posebej.

Del serijske opreme pri nivoju opreme N-Connecta, ki po našem mnenju nudi dobro razmerje med ceno in opremljenostjo, sta tudi inteligentni ključ s sistemom za odklepanje vozila prek stikala na vratih ter 360-stopinjski pogled okrog vozila, sistem kamer za parkiranje in pogled okrog vozila s sistemom za prepoznavanje premikajočih se predmetov in pešcev okrog vozila. Ta funkcionalnost vam bo nedvomno še kako koristila pri parkiranju v ozkih prostorih. Nov digitalni sistem za nadzor okolice vozila z visokoločljivim prikazom zagotavlja 360-stopinjski pogled na vaše vozilo z izbirnim osredotočanjem na pogled spredaj in zadaj ter pogled robnika, kar omogoči samozavestno in nadzorovano parkiranje.

Tudi standardna raven opreme s celovitimi in zanesljivimi tehnologijami za preprečevanje trkov

Varnostne funkcije pri nakupu novega avtomobila igrajo zelo pomembno vlogo. Tudi tukaj Nissan Qashqai ne razočara. Neodvisna organizacija za preverjanje varnosti novih avtomobilov Euro NCAP tako zaščito odraslih potnikov in otrok v Qashqaiu uvršča med najboljše v skupini njegovih tekmecev. To lahko med drugim pripišemo tudi napredni in okrepljeni zgradbi Qashqaia, ki je zasnovan na konstrukcijski osnovi CMF-C. Nissan Qashqai se lahko pohvali z dosežki pri zaščiti pred trkom ter opremo s celovitimi in zanesljivimi tehnologijami za preprečevanje trkov tudi pri standardni ravni opreme. Tukaj naštevamo le nekaj od njih.

Foto: Nissan

Najprej velja omeniti prilagodljivi tempomat, ki na avtocesti vzdržuje razdaljo. Meri razdaljo do vozila pred vami ter nadzoruje pospeševanje in zaviranje, da samodejno vzdržuje pravilno sledilno razdaljo v nastavljenem območju hitrosti.

Inteligentno opozorilo in predvidevanje čelnega trka bo pazilo na dve vozili pred vami. Če sistem zazna nenadno upočasnitev pred vami, vas z zvočnimi in svetlobnimi signali opozori, da upočasnite, preden se aktivira sistem za zaviranje v sili.

Funkcija opozorila in asistence pred vozili v mrtvem kotu vidi, česar vi ne. Ko poskušate zamenjati vozni pas na avtocesti, sistem opazuje vozila v vašem mrtvem kotu. Če ga zazna, lahko sproži zavore in vas varno usmeri nazaj na vaš vozni pas, stran od nevarnosti.

Avtomatsko zaviranje v sili s funkcijo prepoznavanja peščev in kolesarjev bo poskrbelo za zaviranje v primeru trka z avtomobilom, pešcem ali kolesarjem pri nizki hitrosti. Dodatna podpora v križiščih dodatno poveča varnost, saj preprečuje morebitni trk.

Inteligentna opozorila na prečni promet zadaj in zaviranje v sili bodo povrnila zaupanje pri vzvratni vožnji. Če sistem na zadnji strani vozila zazna mirujoč predmet, bo samodejno zaviral, da prepreči trčenje.

Izboljšane vozne lastnosti

Palec dvigujemo gor tudi za vozne občutke, ki bodo zadovoljili tako voznike kot tudi potnike. V primerjavi s prejšnjim Qashqaiem je vozna dinamika še izboljšana, zanesljivejša in lahkotnejša.

Foto: Nissan

Izboljšano je tudi delovanje brezstopenjskega samodejnega menjalnika (CVT), ki je mehkoben, gosposko uglajen in usklajen z motorjem. Tudi prehodi med posameznimi navideznimi prestavnimi razmerji so tako rekoč nezaznavni.

V različici s štirikolesnim pogonom je moč izbirati med petimi načini vožnje – Standard, ECO, Sport, Snow in Off-Road. Način Off-road je namenjen blatnemu, skalnatemu terenu, način Standard vsakodnevni vožnji, način ECO dolgim potovanjem, za avtocesto, način Sport športni vožnji ter način Winter vožnji v snežnih razmerah.

Osrednji pogon predstavlja 1,3-litrski bencinski motor. Motor ima tehnologijo blagega hibrida. Blagi hibridni sistem z napetostjo 12 voltov, ki je na voljo v Qashqaiu, je cenovno ugodnejša hibridna tehnologija, ki ponuja dodaten navor, podaljšano ustavljanje motorja v prostem teku, njegov nagel ponovni zagon .... V primerjavi z običajnim bencinskim motorjem zagotavlja učinkovitejšo porabo goriva pri športnem terencu, zlasti pri mestni vožnji, in zmanjšuje izpuste CO 2 med vožnjo. Blagi hibridni sistem vključuje litijevo baterijo, v kateri se shranjuje energija, zbrana med zaviranjem. Obnovljena energija podpira električne sisteme vozila, kar omogoča, da se sistem start-stop večkrat vklopi, s čimer se poveča učinkovitost porabe goriva in zmanjšajo skupni izpusti CO 2 .

Foto: Nissan

Kaj pa cena?

Qashqai Acenta je na voljo že od 25.990 evrov (z že upoštevanim popustom), Qashqai N-Connecta (z bogato serijsko opremo) pa že od 27.685 evrov (z že upoštevanim popustom).

Srednja stopnja opreme N-Connecta glede na ceno ponuja zares veliko. Kaj se dobi za to ceno?