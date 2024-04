Za Nissan je qashqai eden najpomembnejših modelov. Bil je eden prvih, ki so v praksi pokazali na privlačnost združevanja klasičnih kombilimuzin in terenskih vozil. Vse od takrat qashqai velja za enega najbolje prodajanih modelov v svojem razredu, ki so ga že do zdaj odlikovali učinkoviti pogoni in dobra prostornost – ter zelo enostaven dostop do zadnje klopi, kjer se zadnja stranska vrata odpirajo pod kotom skoraj 90 stopinj.

Med pogoni je glavni hibrid

S prenovo so qashqaia kar občutno prenovili, da je zdaj vsaj spredaj podoben električni ariyi, tudi zadaj pa je dobil nekaj kozmetičnih popravkov in je tako videti bolj moderno. Nadgradnjo so namenili tudi notranjosti, kar prav tako velja za hitrost operacijskega sistema. Pri Nissanu so med drugim izpostavili tudi debelejša okna, kar naj bi skupaj z obliko pripomoglo k tišji vožnji.

Za pogon bosta skrbela dva blago hibridna pogona, ob tem pa še znani Nissanov pravi hibridni pogon ePower. Pri tem bencinski turbo trivaljnik proizvaja električno energijo za 140-kilovatni elektromotor ali pa jo shranjuje v bateriji s kapaciteto 1,8 kilovatne ure. Nissan je od septembra 2022 v Evropi prodal že več kot sto tisoč avtomobilov s sistemom ePower, ki ga poleg qashqaia poznamo tudi v večjem X-trailu.

Foto: Nissan

