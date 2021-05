Nič več skrivnosti: popolno razkritje nove škode fabie #foto

Škoda fabia je postala občutno daljša in širša, ima daljše medosje kot prva octavia in tudi prtljažnik bo s 380 litri zavidljiv za razred majhnih avtomobilov. Notranjost je modernejša, na voljo so digitalni merilniki, razpon moči bencinskih motorjev pa od 48 do 110 kilovatov.

Škoda je v Pragi razkrila novo generacijo fabie - enega svojih paradnih konjev, ki so ga prvič predstavili pred 22 leti in danes vstopa v eno svojih najpomembnejših obdobij. Prvič na moderni modularni platformi in večja ter prostornejša kot do zdaj se zdi pravjšnja za ostre razmere v tradicionalnem razredu majhnih avtomobilov.

Fabia ima bolj agresivno zunanjost kot do zdaj. Foto: Škoda

To je že četrta generacija škode fabie, češkega avtomobila, ki je na ceste prvič zapeljal pred 22 leti. Fabia prvič prihaja s koncernske modularne platforme MQB-A0 in posledično je postala precej večja kot do zdaj. Fabia je prvič daljša od štirih metrov, natančneje 4.108 milimetrov. V primerjavi s prehodnico je 11,1 centimetra daljša. Medosno razdaljo so ji povečali za 9,4 centimetra, prav tako je tudi 4,8 centimetra širša.

Zanimiv je podatek, da ima nova fabia daljšo medosno razdaljo kot prva generacija octavie iz leta 1996. Ta je imela medosje dolgo 2,51 metra, pri fabii zdaj znaša 2,56 metra.

Prostornino prtljažnika so ji povečali za 50 litrov na zdajšnjih 380 litrov, kar je veliko za ta avtomobilski razred. Prostornino prtljažnika je mogoče s podiranjem zadnjih sedežev povečati do 1.190 litrov.

Škoda za zdaj ne napoveduje karavanske izvedbe combi. Foto: Škoda

Medosna razdalja znaša 2,56 metra. To je več kot je znašalo medosje pri prvi generaciji octavie iz leta 1996. Foto: Škoda

Novost za fabio so digitalni merilniki. Foto: Škoda

Fabia bo sprva na voljo s paketi opreme active, ambition in style, pozneje ji bodo dodali še športno različico opreme monte carlo. Na voljo bo pet bencinskih motorjev, ki bodo imeli razpon moči od 48 do 110 kilovatov. Osnovni motorji so trivaljni atmosferski litrski MPI (48 in 59 kW), nato sledijo trivaljni litrski motorji TSI (70 in 81 kW), na vrhu pa je nato še štirivaljni 1,5-litrski motor TSI z močjo 110 kilovatov.

Ta bo opremljen s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom DSG, najzmogljivejša različica motorja 1.0 TSI pa tudi s šeststopenjskim ročnim menjalnikom. Pri vseh ostalih motorjih bo na voljo le petstopenjski ročni menjalnik.

Najmočnejši motor bo fabio do 100 kilometrov na uro lahko pognal v slabih osmih sekundah (7,9 s) in ji omogočil najvišjo hitrost 225 kilometrov na uro.

Pogled v vozniški prostor nove fabie. Tu različica s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom DSG. Foto: Škoda

Prostoren prtljažnik z vsaj 380 litri prostornine in praktične rešitve, ki so zaščitni znak Škode. Foto: Škoda

Pogled v notranjost: fabia ima prvič digitalne merilnike

Najbolj očitna novost v notranjosti so 10,25-palčni digitalni merilniki, na vrhu sredinske konzole je še 9,2-palčni zaslon na dotik. Oba bosta kajpak na voljo za doplačilo.

Pri asistenčnih sistemih je za fabio novost sistem Travel assist, ki zna držati avtomobil znotraj prometnega pasu. Aktivni radarski tempomat deluje do hitrosti 210 kilometrov na uro. Fabia ima prvič na voljo tudi ogrevan volanski obroč in ogrevano vetrobransko steklo.

Pri Škodi za večino evropskih trgov napovedujejo začetno ceno pod 14 tisoč evri. Fabia bo poskušala nadaljevati uspešno prodajno pot predhodnic. Od leta 1999 so jih izdelali že 4,5 milijona in razen octavie je to najuspešnejši posamezni model Škode. Vsaj lani so jih največ prodali na Češkem, v Nemčiji in na Poljskem.

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda