Nič več prodaje avtov? Nepredstavljivo postaja realnost.

Vozili bodo 12 mercedesov letno, nobenega ne bodo kupili

Dinamični CLS za prost dan v tednu, karavan za konec tedna? Foto: Mercedes-Benz

Trgovce že skrbi? Slovenec prodal mercedesa in avto najel

V začetku meseca smo že pisali o razmišljanjih avtomobilskih trgovcev, ali bodo v prihodnje še prodajali avtomobile ali le pakete mobilnosti. Zdaj so pri Mercedes-Benzu napovedali pilotni projekt takega tipa uporabe njihovih vozil v Nemčiji.

Mesečni najem avta, ki prinaša izbiro in odpravlja skrb za sprotne stroške

Mercedes-Benz bo v dveh svojih največjih trgovskih skupinah v Nemčiji (Beresa, Lueg) svojim strankam poskusno namenil nov tip uporabe vozila. Za določen mesečni znesek, ki ga za zdaj še niso objavili, bodo lahko uporabniki najeli oziroma uporabljali 12 različnih mercedesov na leto.

Izbiro vozila bodo torej lahko prilagajali trenutnim potrebam. Mesečni znesek vsebuje strošek zavarovanja, vzdrževanja, popravil in gum do 36 tisoč prevoženih kilometrov na leto. Uporabniki bodo avtomobile menjali prek spletne aplikacije.

Glavna izziva bosta zagotavljanje ustreznih avtomobilov ob določenih terminih (na primer kabrioletov ob lepem vremenu) ter dobičkonosnost poslovanja za proizvajalce in tudi trgovce, če bi se posli sklepali prek interneta.

Mnenja v Sloveniji so deljena



Kot kažejo rezultati spodnje ankete med bralci Siol.net, približno polovica Slovencev še vedno prisega na lastniško vlogo avtomobila in ga torej ne bi bili pipravljeni zgolj najemati. Ostali dopuščajo možnost take rešitve avtomobilske "prodaje" in mobilnosti v prihodnje.