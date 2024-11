Inovativna kampanja s premikajočimi vizualnimi učinki in presenečenje za stranke

Citroën v Sloveniji predstavlja novi citroën C3 z inovativno marketinško kampanjo, ki izstopa po svežem pristopu. V sodelovanju z agencijo Formitas Group so v Ljubljani lansirali posebne avtobuse z motivi novega C3 ter plakat z vrtečimi kolesi, ki simbolizirajo dinamiko in sodoben dizajn vozila. Prav tako pa prvih 500 strank, ki se bodo prijavile na testno vožnjo , čaka posebno presenečenje – dve brezplačni kino vstopnici!

Na ta način slovenski javnosti približujejo novi citroën C3, ki je že na voljo v prodajnih salonih po vsej Sloveniji. Ob tem pa vam z dvema brezplačnima kino vstopnicama omogočajo, da doživite nekaj novega ne le na cesti, ampak tudi ob ogledu svojega priljubljenega filma v družbi najbližjih.

Foto: C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

Novi Citroën C3 prihaja v bencinski in električni različici ë-C3 in predstavlja nov korak za znamko, ki ostaja zvesta zagotavljanju cenovno dostopnih vozil. Električna različica ë-C3, z dosegom do 320 kilometrov, omogoča širšo dostopnost električne mobilnosti po izjemno privlačni ceni. Osnovna električna različica je na voljo od 23.300 evrov s Citroën financiranjem ali za 16.100 evrov z upoštevano eko subvencijo Borzen. Prav tako je dostopna bencinska različica z začetno ceno 14.990 evrov.

Foto: C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

Preizkusite ga na testni vožnji in si zagotovite dve brezplačni vstopnici za kino. Uživajte v vožnji v novem citroënu C3, potem pa si vzemite trenutek zase in svoje najdražje.

Foto: Rok Deželak / C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

Novi C3 ni le vizualno privlačen, temveč s svojo cenovno dostopnostjo postavlja nov standard mobilnosti. Model C3 prinaša izboljšano udobje, več prostora, novo vzmetenje, višjo sedežno pozicijo in s priznanimi sedeži Citroën Advanced Comfort® in vzmetenjem Citroën Advanced Comfort® ustvarja izjemno vozno izkušnjo, kot da bi lebdel na leteči preprogi. Citroën je s tem ponovno dokazal, da je vodilni v segmentu, ko govorimo o udobju.

Foto: Rok Deželak / C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

V Sloveniji je bilo prodanih skoraj 20 tisoč vozil, po svetu pa več kot 5,6 milijona vozil, kar potrjuje zaupanje kupcev in priljubljenost tega modela. Novi citroën C3 tako ponosno nadaljuje tradicijo uspeha in bo igral pomembno vlogo pri krepitvi prisotnosti znamke v Evropi.

Foto: C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

Citroën C3 je tu, da vam prinese novo izkušnjo vožnje in postane zanesljiv sopotnik na vseh vaših poteh. Prepričani smo, da bo novi citroën C3, ki združuje edinstveno udobje, prepoznavno obliko in cenovno dostopnost, navdušil tako nove kot obstoječe kupce Citroëna.

