Nič več dizlov: Kdo je že prekrižal ta pogon?

Prodaja novih avtomobilov z dizelskim motorjem je v prvih devetih mesecih leta upadla za deset odstotnih točk in danes znaša še 34 odstotkov celotnega avtomobilskega trga. Na drugi strani je povpraševanje po bencinsko gnanih vozilih naraslo v skoraj vseh državah članicah Evropske unije (izjema Danska, Romunija, Bolgarija in Poljska) in danes predstavljajo že 58 odstotkov celotnega avtomobilskega trga v EU. Taki prodajni trendi in zaostrovanje uporabe starejših dizelskih vozil v Nemčiji (omejitve in prepovedi se prvič selijo tudi na avtocesto), vplivajo tudi na ponudbo dizelskih motorjev pri posameznih znamkah.

Volvo po novem modelu V60 predvidoma ne bo več ponujal dizelskih motorjev. Foto: Gregor Pavšič Med "velikimi" proti dizlom najhitreje Toyota in Volvo

Med velikoserijskimi avtomobilskimi znamkami sta se do zdaj dizlu najbolj uprla Toyota in Volvo. Japonci so pri pogonih vse stavili na klasične in priključne hibride in so že ob starem RAV4 iz ponudbe skoraj popolnoma umaknili dizelske motorje. Novi RAV4 bo imel le še bencinske in hibridne pogone. Toyota skoraj 90 odstotkov teh terencev proda s hibridnim pogonom. Dizelski motor bo ostal v landrcruiserju in hiluxu, tudi nova corolla (nekdanji auris) pa ne bo imel več možnosti dizelskega motorja.

Pri Volvu so letos napovedali, da bo modelu V60 ne bodo več predstavili novih dizelskih modelov. Obstoječi bodo na trgu le še do konca trenutnega generacijskega cikla, prevlado pa bodo prevzeli bencinski, hibridni in povsem električni pogoni. Prvi tak avto bodo imeli pri Volvu že naslednje leto.

Povpraševanje kupcev je eno, zahteve Evropske unije po zniževanju izpustov CO2 pa nekaj povsem drugega. Povečana prodaja bencinskih motorjev je skupaj s prehodom na standard merjenja WLTP pomenila drastično povečanje izpustov CO2. Dizelski motorji imajo nižji izpust CO2 (vpliv na ozonski plašč), a imajo zato toliko večje izpuste NOx in trdih delcev (neposredni vpliv na kakovost ozračja). Za uspešno zniževanje povprečnega izpusta svoje flote so nekateri proizvajalci (koncern PSA, Renault …) napovedali povečano število priključnih hibridov, Volkswagen stavi celo na celovit program povsem električnih vozil.

Porsche se je pri novem macanu pričakovano odrekel dizelskim motorjem. Foto: Porsche

Bentley bentayga

Bentley se je pri športnem terencu bentaygi prvič odločil za dizelski motor in to bo očitno tudi njihov zadnji poizkus. Kupce usmerjajo k bencinskim in hibridnim različicam tega luksuznega avtomobila.

Fiat 500 X

Koncern Fiat Chrylser je umik dizelskih motorjev napovedal po letu 2022. Za zdaj možnosti dizelskega motorja nima več prenovljeni fiat 500 X.

Honda CR-V

Honda je novo generacijo tega športnega terenca prvič predstavila brez dizelskega motorja.

Kia rio in venga

Kia je za ria z modelnim letom 2019 ukinila možnost bencinskega motorja. Korejci so ta vozila z dizelskim motorjem ponujali predvsem v Evropi.

Mitsubishi ASX in outlander

Delež dizelskih motorjev pri mitsubishiju ASX ni bil zanemarljiv, a so se Japonci kljub temu osredotočili na bencinske in hibridne različice. Te so pri večjem outlanderju že do zdaj zarezale v delež dizelskih vozil in zato je temu sledila podobna odločitev.

Porsche macan in panamera

Porsche je letos prenehal izdelovati dizelske različice panamera in tudi pri novem macanu takega motorja ni več v ponudbi.

Škoda fabia

Pri Škodi so bili dizelski motorji vselej pomembni. Fabia je imela v ponudbi dva, celo športno različico vRS so izdelali na osnovi dizelskega motorja. Nova fabia je vseeno dobila le bencinske motorje.

V to druščino lahko štejemo še nekatere druge avtomobile, na primer opel corso, kio rio, seat toleda ...