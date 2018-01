Ni še izpolnil obljub, novo razočaranje za Teslo

Potem ko je Tesli v tretjem četrtletju lanskega leta uspelo izdelati le nekaj več kot 200 modelov 3, so jih v četrtem četrtletju izdelali in uporabnikom predali 1.550. Foto: Tesla Motors

Kljub odmevnim in zagotovo privlačnim napovedim o novih modelih, kot so električni roadster, tovornjak, naslednji crossover model Y in celo poltovornjak, je za Teslo in Elona Muska ključna uspešnost modela 3. Pri tem ni vprašljivo zanimanje za avto (prejeli so več kot 400 tisoč rezervacij) in tudi ne ocene prvih lastnikov na družbenih omrežjih, temveč predvsem uspešnost hitre proizvodnje prvega Teslinega velikoserijskega avtomobila.

Uradno do voznikov 1.550 modelov 3, še skoraj 800 jih nanje čaka

Potem ko je Tesli v tretjem četrtletju lanskega leta uspelo izdelati le nekaj več kot 200 vozil, so jih v četrtem četrtletju izdelali in uporabnikom predali 1.550. To je seveda bistveno manj od začetnih Teslinih načrtov glede rasti obsega proizvodnje v Freemontu v ZDA, prav tako pa tudi manj glede na videne nove avtomobile na parkiriščih, rasti registracijskih številk in podobno.

Analitiki so pričakovali od dva do štiri tisoč izdelanih modelov 3 v tem obdobju. Omenjenim 1.550 modelom 3 neuradno dodajajo 793 vozil, ki so izdelana in namenjena končnim kupcem, a jih bodo uradno šteli k proizvodnji prvega četrtletja 2018.

Pri Tesli so lani presegli raven sto tisoč izdelanih električnih avtomobilov. Foto: Reuters

Kako potrpežljivi bodo vlagatelji na Wall Streetu?

Pri Tesli sporočajo, da proizvodnja modela 3 narašča. V zadnjih sedmih dnevih četrtega četrtletja so izdelali 793 modelov 3. V zadnjih dneh so po njihovih trditvah dosegli raven proizvodnje, ki je primerljiva s tisoč izdelanimi vozili na teden. Začetni načrt Tesle je bil do konca decembra izdelati po pet tisoč modelov 3 na teden, a so se nato pojavila proizvodna ozka grla pri sestavljanju predvsem baterijskih paketov.

Potrpežljivost vlagateljev na Wall Streetu bo spet na preizkušnji. Po objavi prodajnih rezultatov je vrednost delnice Tesle (TSLA) padla za 1,7 odstotka.

Tesla prek meje sto tisoč vozil v letu 2017

Poleg omenjenih 1.550 modelov 3 so pri Tesli v zadnjem četrtletju v uporabo predali še 15.200 modelov S in 13.120 modelov X. Skupno so tako izdelali 29.870 vozil, kar je največ do zdaj. Celotna proizvodnja Tesle v letu 2017 je presegla raven sto tisoč vozil, s tem pa so svojo prodajo iz leta 2016 presegli za dobro tretjino.