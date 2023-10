Ni šala: pravica za nakup avtomobila vsaj 72 tisoč evrov

Singapur že od leta 1990 drži politiko omejenega števila avtomobilov, ki jih spustijo na svoje ceste. Trenutno jih imajo registriranih okrog 950 tisoč. Singapur ima sicer 5,5 milijona prebivalcev.

Avtomobil je za domačine prava luksuzna dobrina. Ne le zaradi visokih davkov, ki dvigajo cene novih avtomobilov, temveč tudi zaradi certifikata za lastnike avtomobilov. Ta predstavlja dovoljenje, da posameznik sploh lahko kupi oziroma lasti vozilo.

Kljub vrtoglavi ceni je povpraševanje večje od ponudbe

To dovoljenje stane vsaj 104 tisoč singapurskih dolarjev, kar je približno 72 tisoč evrov. To velja za avtomobile z motorji do 1,6 litra delovne prostornine in močjo največ 130 “konjev”. Kljub visoki ceni pa so za dovoljenje dobili 1.039 prošenj, na voljo pa je le 785 certifikatov. Ta velja deset let.

Povprečna plača Singapurčana znaša okrog 70 tisoč njihovih dolarjev (48 tisoč evrov) letno. Avtomobil je tako za večino prebivalcev nedosegljiva dobrina. Nakup in lastništvo avtomobila kot je hibridna toyota camry znaša kar 251 tisoč singapurskih dolarjev (174 tisoč evrov).