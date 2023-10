Konec tovarne po 55 letih? Pogajanja s Kitajci neuspešna.

Ford trenutno v nemškem Saarlouisu izdeluje focusa, a ta avtomobil se leta 2025 predvidoma poslavlja iz njihove ponudbe. Nasledil ga bo električni križanec. Ker je Ford za proizvodnjo električnih avtomobilov izbral tovarno v španski Valenciji, je prihodnost nemške tovarne zelo negotova. Neuradno naj bi Španci prednost pred Nemci dobili zaradi cenejše delovne sile.

Proizvodnja focusa se bo v Nemčiji končala leta 2025. Foto: PRIMA

Med najverjetnejšimi scenariji je bil prevzem tovarne s strani drugega proizvajalca. Kot so sporočili iz Forda, je bilo potencialnih kandidatov vsaj petnajst. Toda poganja z njimi so bila za zdaj neuspešna. Med najresnejšimi novimi lastniki sta bila neuradno kitajski družbi BYD in Chery Automotive, je poročal nemški Automobilswoche. Pri Fordu so nameravali že 30. septembra podpisati prvo pogodbo o prevzemu tovarne po letu 2025, kar pa se ni zgodilo. Ford uradno novega investitorja ni poimenoval, a objavili so, da so se pogajanja končala.

V tovarni je zaposlenih 4.400 ljudi. Ford namerava ohraniti vsaj tisoč delovnih mest. V skrajnem primeru bi v Saarlouisu lahko postavili nov tehnološki center, podrobnosti takega projekta pa še niso znane.

Tovarno je oktobra leta 1970 uradno odprl Henry Ford II.

Zaposleni grozijo z visokimi odpravninami

Predstavniki sindikata zaposlenih so izrazili nezadovoljstvo s trenutnim položajem. Prihodnji teden se bodo nadaljevali pogovori o skupnem sporazumskem dogovoru med tovarno in zaposlenimi, ki jim grozi izguba službe. “To bo drago za Ford. Pokazali bomo signal tudi za druge, ki razmišljajo o zapiranju tovarn,” je dejal predstavnik sindikata Joerg Koehlinger, ki je s tem nakazal namero po vztrajanju pri visokih odpravninah za odpuščene.

Ford v Saarlouisu focusa izdeluje že od njegove prve generacije, to je od leta 1998. Tovarno so sicer začeli graditi leta 1966 in sicer na 288 tisoč kvadratnih metrov veliki površini, kjer je bilo pred tem nekdanje letališče. Tovarno je oktobra leta 1970 uradno odprl Henry Ford II. Proizvodnjo so začeli z modelom escort, pozneje pa so izdelovali tudi caprija, fiesto, oriona, kugo in nazadnje C-maxa - proizvodnjo tega modela so končali pred štirimi leti. Če danes v tovarni dela okrog 4.400 ljudi, je bilo leta 2015 tam zaposlenih tudi že skoraj 6.200 ljudi. Letq 1978 je imela tovarna celo že 8.100 zaposlenih.