Neverjetno: zaradi strahu pred tatovi ga je skril za 36 let #foto

Na britanski trg rabljenih avtomobilov je zapeljal ford escort RS2000. Fotografije razkrivajo odlično stanje avtomobila, ki sicer nosi letnico 1979. Prevoženih ima komaj 27 tisoč kilometrov.

Lastnik ga je skril pred domnevnimi tatovi

Lastnik je črnega escorta kupil pred 45 leti. Ko se je v začetku osemdesetih let vrnil do avtomobila na parkirišču, je okrog avtomobila stala skupina treh moških. Prišel je sicer do avtomobila in se z njim varno odpeljal, toda trojica se mu je zdela sumljiva. Prepričan je bil, da mu sledijo in da mu hočejo ukrasti escorta.

Avtomobil je tako zaklenil v domačo garažo, kjer se je na njem nabiral prah. Odkril ga je član društva lastnikov Fordovih avtomobilov RS, njegov lastnik, ki je zdaj v svojih osemdesetih letih, pa se je po 36 letih "skrivanja" odločil za prodajo.

V Angliji so ga prodali za več kot 90 tisoč britanskih funtov oziroma več kot sto tisoč evrov. Leta 1979 je nakupna cena znašala 4.294 funtov.

Foto: KGF Classic Cars

Foto: KGF Classic Cars