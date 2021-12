Neverjetno, na tej ulici je parkiran že 47 let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že 47 let parkirana lancia fulvia v Coneglianu.

Že 47 let parkirana lancia fulvia v Coneglianu. Foto: Google Maps Street View

Na eni izmed ulic v Coneglianu pri Trevisu je stara lancia fulvia na istem mestu parkirana že 47 let. Zaradi prenove pločnika jo bodo zdaj vendarle morali premakniti.

Limuzinska lancia fulvia je v mestu Conegliano, ki se nahaja blizu Trevisa, postala prava turistična atrakcija. Na eni izmed ulic je ta avtomobil parkiran že celih 47 let. Pnevmatike kljub temu niso še povsem prazne in tudi karoserija se - sploh ob pregovorno slabi kakovosti italijanskih vozil iz tega obdobja - ni skrajno rjasta.

Avtomobil kot dodatek stojnice s časopisi

Lastnik avtomobila je danes 94-letni domačin Angelo Fregolent, je poročal italijanski il Gazzinetto. Fregolent je imel vse do predlani ob avtomobilu in pred svojim domom stojnico s časopisi. Ponoči jih je hranil kar v avtomobilu in zato je fulvio pustil parkirano vse od leta 1974.

Ker bodo na tem mestu prenovili pločnik, bo moral Fregolent lancio vendarle premakniti. Pristojnim je zabičal, da to lahko storijo, a pri tem ne smejo opraskati njegovega avtomobila.