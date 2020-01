Neverjetno, BMW-ja na bok in v kombi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Krajši videoposnetek tega nenavadnega prevoza je na Facebooku objavil Ruben Costea iz Romunije. Za prevoz tega BMW-ja serije 3 očitno niso imeli na razpolago prikolice, zato so avtomobil naložili kar v kombi. Ker je BMW preširok za tovorni del Mercedesovega kombija, so ga obrnili na bok in tako potisnili v kombi. Del zadka je kljub temu še naprej visel iz kombija.

Primerno varovanje tovora in nosilnost

Videoposnetek je pričakovano sprožil precej internetnega zgražanja, saj ni treba posebej poudarjati, kako nevaren je tak način prevoza avtomobilov. Pri prevozih najrazličnejših stvari je treba najprej poskrbeti za primerno pričvrščenost, prav tako pa tudi naložiti vozilo glede na njegovo predpisano nosilnost.