Neuradno: BMW z novo platformo za klasične motorje?

BMW namerava do leta 2030 povečati delež svojih električnih avtomobilov do 50 odstotkov. Iz tega izhaja, da bo globalno zanje še zelo pomembna tudi prodaja modelov s klasičnimi motorji.

Po poročanju nemškega Handelsblatta pri BMW celo razvijajo novo platformo za vozila z motorji na notranje izgorevanje, ki bi jo začeli uporabljati po letu 2027. Pri BMW teh napovedi niso komentirali in tudi ne zavrgli. Nemški časnik je neuradno navajal besede menedžerjev, da bodo nadgradili svoje štiri-, šest- in osemvaljne motorje. Tako bencinske kot tudi dizelske, ki so za zdaj v Evropi pri tej znamki še zelo priljubljeni.

Bo dovolj denarja tudi za razvoj klasičnih motorjev?

Pri Mercedesu bodo po letu 2025 resda predstavljali le še električne platforme, a predvsem tam, kjer bo trg to omogočal. Obstajale bodo torej tudi izjeme. Ena takih je Kitajska, kjer so na električnem trgu za zdaj nemške znamke zelo neuspešne in še niso storile pravega preboja.

Pri Mercedesu so sicer v preteklosti že poudarili, da ne bodo vlagali v razvoj novih klasičnih motorjev in bodo ta denar namenili razvoju električnih programov. Ena izmed možnosti za prihodnjih deset ali dvajset let je tudi izpopolnjevanje obstoječih motorjev.