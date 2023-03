Ker bi radi ali ker moramo? Pet vprašanj pred avtorevolucijo.

Slovenci (in tudi Evropejci v širšem vidiku) smo imeli do zdaj električne avtomobile resnično radi dvakrat.

Pred leti so ob koncu proizvodnje hitro razprodali Volkswagnove e-upe in Škodine citigoje. Foto: Volkswagen Najprej se je to zgodilo z avtomobili znamke Tesla, ki so prinesli na avtomobilski trg povsem nov pristop. V desetih letih so Američani na ceste poslali prvih štiri milijone električnih avtomobilov, v katere pred njimi ni resno verjel nihče. Levji delež te prodaje se je zgodil v zadnjih petih letih.

Drugi primer se je zgodil, ko so bili električni avtomobili izjemno poceni. Takrat so tudi večji skeptiki nad elektromobilnostjo zamižali na obe očesi in preizkusili dobo novega pogona. Volkswagen je za okrog dvajset tisočakov prodajal e-golfa, skupaj s Škodo pa električna malčka e-upa in citiga-e za okrog 12 tisočakov. Avtomobile so po trgovskih centrih kupci razgrabili. Takrat so svoje dodali tako država prek subvencij Eko sklada, kakor z občutnimi popusti tudi trgovci oziroma uvozniki znamk.

S teslo model S pred 10 leti prvič v Ljubljani. Foto: Gregor Pavšič

Pred desetimi leti nedosegljiv futurizem, danes realnost

Tudi statistika dozdajšnjih kupcev električnih avtomobilov kaže na zelo pozitivno izkušnjo. Velika večina o povratku na klasični avtomobil ne razmišlja. Za tako zadovoljstvo pa je kajpak nujna zadovoljiva polnilna infrastruktura doma ali ob cesti, skratna zgledno sobivanje z električnim avtomobilom. Pri tem velja poudariti, da slovensko električno omrežje, če ga primerjamo z nekaterimi večjimi državami (Velika Britanija, Italija …) nikakor ni slabo.

Razvoj elektromobilnosti je težko objektivno napovedovati. Če bi si to vprašanje postavil leta 2012, ko sem se na eni strani mučil s prvimi res skromnimi mestnimi električnimi avtomobili in na drugi na cesti proti ljubljanskem gradu prvič preizkusil zmogljivosti tesle model S, bi bili vtisi prav gotovo mešani. Na eni strani takratna realnost, na drugi finančno nedosegljiv potencial povsem novega ameriškega avtomobila.

Deset let pozneje je ta futurizem postal realnost in po slovenski cestah vozi že blizu tisoč Teslinih avtomobilov. V desetih letih je resda manjši avtomobil te iste znamke postal po lastniških stroških povsem primerljiv z avtomobilom kot je (primerljivo opremljeni) volkswagen golf. Vse to kaže predvsem vse tisto, kar se lahko v avtomobilizmu spremeni v desetih letih.

Foto: Gregor Pavšič Odločilno glasovanje članic EU so ta teden prestavili zaradi protestov tako Nemčije kot Italije, katerih pomisleki glede letnice 2035 bi onemogočili večinsko glasovanje. Nemci si prizadevajo med brezogljična goriva po letu 2035 vključiti tudi sintetična goriva. Ta pri delovanju sicer izpuščajo CO2, a ker ga pri proizvodnji tudi srkajo iz ozračja, je to gorivo načeloma ogljično nevtralno. Proizvodnja takega goriva za zdaj še ni velikoserijska, je predvsem draga in tudi energijsko precej potratna, poudarjajo kritiki. Uvedba e-goriv bi omogočila po letu 2035 prodajo tudi avtomobilov s klasičnimi motorji, kar zanima predvsem nekatere bolj nišne proizvajalce - med največjimi zagovorniki e-goriv je tako Porsche. Več o e-gorivih v spodnji povezavi.

Foto: Toyota

Čaka nas zahtevno in najbrž ne najbolj prijetno prehodno obdobje

Če se je leta 2012 elektromobilnost šele začela pojavljati in je pravi zagon doživela po septembru 2015 (afera Dieselgate), smo tudi danes šele na začetku prehodnega obdobja do leta 2030. V njem bo število električnih avtomobilov ob glavnih prometnicah preseglo stanje infrastrukture, prav gotovo bo predvsem poleti prišlo do čakalnih vrst. To se že dogaja v tujini, Slovenija kot tranzitna država ne bo izjema.

Šele sredi desetletja pričakujemo tudi večje avtomobilske tehnološke preskoke. Na namensko električno platformo bo šel koncern Stellantis s svojimi mnogimi znamkami (Peugeot, Citroen, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Opel …), naslednjo generacijo električnih avtomobilov načrtujejo Renault, Ford in Volkswagen, tudi nakateri premijski proizvajalci - konkretni primer je Audi - sredi desetletja ne bodo več predstavljali novih modelov s klasičnimi motorji.

Foto: Gregor Pavšič

Takšne so zaveze vodilnih vsaj danes, seveda pa so avtomobilski proizvajalci le eden izmed deležnikov evropske energetske transformacije. Ključno bo prepričati kupce - ali z res dobrimi ali pa vsaj cenovno zelo ugodnimi avtomobili - in skupaj s političnimi strategijami poskrbeti za ustrezno tehnično zaledno infrastrukturo. Če bodo kupcem električni avtomobili všeč in ga bodo kupili zato, ker si ga želijo in ne zato, ker ga morajo, bo pospešek elektrifikaciji dalo povpraševanje na trgu.

Če se bo to zgodilo, niti ni več pomembno, ali se bo morebitni konec prodaje klasičnih avtomobilov zgodil leta 2035 ali 2040. Morda bo Evropa te cilje omilila. Tudi če bi to tega prišlo, se bo celotni vozni park (delno ali polno) elektrificiral še desetletja. Tako daleč naprej pa je danes iz tehnološkega vidika nemogoče gledati. O tem priča že velik razvoj v zadnjem desetletju.

Leta 2012 je bil avanturistični izziv vožnja iz Ljubljane v Maribor, danes se je mogoče brez večjega truda in načrtovanja v zahodni Evropi z električnim pogonom peljati kamokoli.

In potem pet ključnih vprašanj:

- če bi Evropa res sprejela sintentična goriva kot brezogljična in bi bila dovoljena po letu 2035: ali bodo proizvajalci poleg električnih res razvijali tudi še klasične motorje za uporabo teh goriv? Je sploh mogoče dolgoročno izdelovati, razvijati in ustvarjati tako električno kot bencinsko vrsto pogonov?



- električne pogone je mogoče aplicirati najhitreje in najbolj enostavno, kaj pa se bo na evropski strateški ravni zgodilo z vodikovimi pogoni?



- kolikšen del evropskega voznega parka lahko do leta 2050 sploh postane električen oziroma kako pospešeno se bo vozni park staral v revnejših državah EU?



- ali bodo proizvajalci uspeli toliko izboljšati svoje dobaviteljske verige, da ne bo več težav s dobavami elektronskih sestavnih delov? Tesla kot primer bo večji del ključnih elementov v prihodnje izdelovala sama, tak pristop je bil že pomemben pri krizi s polprevodniki.



- so države članice, med njimi seveda tudi Slovenija, pripravljena na tako temeljite spremembe v energetskem sistemu?

Foto: OMV Slovenija

Vse te odgovore je spomladi leta 2023 težko ponuditi. Nemški vozni park je dobil prvi milijon električnih avtomobilov, po slovenskih cestah jih vozi nekaj tisoč. Ljubljana kot prestolnica in avtocestno presečišče države pa obenem danes še nima ultra zmogljive polnilnice za električne avtomobile. Po napovedih Petrola jo bodo na Barju postavili letos.

Slovenija bo v nekaj letih dobila tudi prve polnilne parke za električne avtomobile in gospodarska vozila, je za Siol.net potrdil Uroš Salobir, diektor področja strateških inovacij pri ELES. Obširnejši pogovor z enim največjihh strokovnjakov s področja energetike, ki je aktiven tudi na evropski ravni, bomo objavili še ta teden. Polnilne moči v takih parkih bodo tako v Sloveniji kot tujini obsegale po več deset megavatov.

Kaj torej predstavlja “leto 2035”?

Zaradi vseh vprašanj in logičnih nejasnosti je “leto 2035” za zdaj predvsem ambiciozen evropski cilj. Ta postavlja politično ozadje za visoke naložbe v evropsko energetsko transformacijo. Brez politične odločitve tudi sistemskih razvojnih naložb ne bi mogli pričakovati. Leta 2026 bodo ustrezne službe navsezadnje tudi preverile, ali je strategija za leto 2035 sploh realna.

Dinamiko avtomobilske industrije vodijo tudi dejavniki izven neposrednega nadzora. Po potrebi jo bodo lahko tudi prestavili. Ključno bo dogajanje na trgu, začenši s ponudbo vozil, njihovimi cenami in nujno gradnjo pametnih električnih omrežij v državi.