Neupravičeno? Oblast mu je uničila ferrarija #video

Britansko sodišče je menilo, da je ferrari 458 spider ukraden in da so ga obnovili z neoriginalnimi nadomestnimi deli. Medtem ko je lastnik dokazoval svoj prav, so belega superšportnika že uničili.

Zahid Khan je poslovnež, ki je nekoč prišel na sodno obravnavo v Birmingham in tam svojega ferrarija 458 parkiral na pločnik pred sodiščem.

So ferrarija uničili neupravičeno?

Nekaj tednov pozneje ga je na cesti ustavila policija in mu ferrarija zasegla. Zanj so trdili, da je najverjetneje ukraden in del večje kriminalne družbe s preprodajo ukradenih vozil in njihovih registrskih oznak. Khanov avtomobil so se odločili uničiti. Poleg suma o kraji so avtomobilu očitali tudi vprašljivo varnost, saj je bil domnevno v preteklosti udeležen v hujši prometni nesreči. Zaradi tega po mnenju sodišča ne bi smel biti več del vsakdanjega britanskega prometa.

Njegov lastnik je na sodišče sicer prinesel dokumente, ki so potrdili njegovo lastništvo in da ga je obnovil le z originalnimi Ferrarijevimi deli. Toda bilo je že prepozno, saj so ta čas ferrarija že uničili. Khan je bil nad potezo ogorčen in je napovedal tožbo proti odgovornim.