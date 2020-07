Nenavadno ime: združujeta se avtomobilska koncerna

Konsolidacija je postala stalnica in hkrati nekaj običajnega v prihodnosti avtomobilske industrije. Vse več je združevanja med znamkami, deljenega razvoja in posojanja tehnologij. Eden izmed takšnih primerov je združitev dveh megalomanov, skupin PSA in FCA. A kako imenovati ta francosko-italijansko-ameriški konglomerat? Vodilni obeh podjetij so se dogovorili, novonastala skupina pa se bo imenovala precej neposrečeno - Stellantis.

Ne, ne gre za prvoaprilsko šalo sredi julija. Novo podjetje, ki sta ga ustvarili skupini PSA in FCA, se imenuje Stellantis in pod tem imenom bosta združeni skupini delovali v prihodnosti. Beseda izhaja iz latinskega glagola "stello", kar pomeni svetiti z zvezdami. To mednarodno ime ni sicer na noben način povezalo z zgodovino proizvajalcev, očitno gre izključno za marketinško izbiro imena.

Pri izbiri imena je sodelovalo vodstvo obeh podjetij

"Latinske korenine so poklon bogati zgodovini ustanoviteljskih podjetij, medtem ko vpeljava astronomije ujame resnični duh optimizma, energije in obnove, ki vodi to združitev v spreminjajoči se panogi," so v skupni izjavi zapisali pri PSA in FCA.

Kot so še zapisali, je pri izbiri imena sodelovalo višje vodstvo obeh skupin, ki je pomagalo izbrati ime Stellantis. Pri odločitvi je sodelovalo tudi francosko oglaševalsko podjetje Publicis Groupe, v naslednjem koraku pa morajo ustvariti logotip novega megalomana v avtomobilski industriji.

Skupini PSA in FCA boste korporativno delovali pod imenom Stellantis.

Nastal je četrti največji avtomobilski koncern

A ime Stellantis boste zaman iskali na avtomobilih, saj gre le za korporativno ime združenih podjetij. Skupini FCA in PSA sta končali postopek združevanja, ki sta ga začeli decembra lani, celoten proces pa bo končan v prvem četrtletju prihodnjega leta. Prvih pet let bo izvršni predsednik Stellantisa dozdajšnji vodja skupine PSA Carlos Tavares.

Z združitvijo bo nastal četrti največji avtomobilski koncern, ki na letni ravni izdela približno 8,7 milijona avtomobilov. V njem bo sedemnajst različnih znamk, prav vse pa si bodo delile tehnologije, motorje in arhitekture. Pri Stellantis bi radi razvili dve arhitekturi in z njima "opremili" dve tretjini vseh modelov.