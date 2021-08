Nenadna smrt dolgoletnega predsednika Toyote

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Johan van Zyl je pri Toyoti delal vse od leta 1993, najprej je znamko vodil na vsej afriški celini, leta 2015 pa je postal predsednik Toyote v Evropi. V petek je zaradi posledic bolezni umrl v 63. letu. "Njegova smrt je za vse nas prišla kot velik šok," so zapisali pri Toyoti.

V obdobju njegovega predsedovanja so v Evropi močno povečali ponudbo športnih terencev, prav tako povečali delež hibridnih vozil, poskrbeli za vrnitev modela corolla in obenem na ceste poslali še dva športna avtomobila: novo supro in yarisa GR.

Toyoti je sicer kot japonski avtomobilski znamki v prvem polletju 2021 uspelo v Evropi prebiti v sam vrh. Konec junija so za Volkswagnom in Peugeotom z več kot 386 tisoč prodanimi avtomobili zavzemali tretje mesto. V primerjavi s prvim polletjem lani so prodajo povečali za 38 odstotkov, kar je bila v prvi petnajsterici ena od največjih rasti.

Kot del omenjenih vodstvenih sprememb pri Toyoti se je zgodilo imenovanje Slovenca Toma Fuxa, ta je prevzel mesto vodje prodaje v Evropi.