Nemški nogometni zvezdnik prodaja zelo dragega ferrarija

Michael Ballack, nekdanji kapetan nemškega elfa in strokovni komentator za nemško televizijo, ni bil le odličen nogometaš. Številni so ga poznali tudi kot strastnega ljubitelja avtomobilov, med katerimi so prednjačili ferrariji. Zdaj se je odločil, da bo poskusil za tri milijone evrov prodati svojega laferrarija, ki ga je kupil za polovico manj.

Eden izmed 499 srečnežev

Laferrarija poganja 6,2-litrski motor V12, ki ima 800 "konjev" in se zavrti do 9.250 vrtljajev v minuti. Skupaj s 120-kilovatnim električnim motorjem znaša moč ferrarija 963 "konjev", skupni navor motorjev pa 900 njutonmetrov. Izdelali so vsega 500 primerkov (sprva so jih izdelali 499, petstoti je bil izdelan kasneje, celoten izkupiček prodaje je šel v dobrodelne namene). Eden izmed srečnežev, ki si ga je lahko privoščil, je bil tudi strastni zbiratelj ferrarijev Michael Ballack.

42-letnega Ballacka so v preteklosti že opazili v različnih izjemno redkih ferrarijih. Ko je med letoma 2006 in 2010 igral za londonski Chelsea, se je na trening nekajkrat pripeljal z izredno redkim modelom 612 scaglietti sessanta (izdelali so vsega 60 primerkov). V njegovi garaži so parkirani tudi F50 in številni drugi Ferrarijevi avtomobili.

Zaradi svoje ljubezni do znamke in številnih avtov je bil eden izmed 499 srečnežev, ki so jih Italijani izbrali za nakup tega ekskluzivnega avtomobila.

Nakup redkega ferrarija je dobra naložba

Ballack je s svojim laferrarijem prevozil le 3.490 kilometrov. Foto: Ferrari Ballack je svojo športno pot končal leta 2012, vrsto let je bil eden najbolje plačanih igralcev v angleški ligi. Leta 2013 je tako zlahka obogatil svojo garažo z najnovejšim ferrarijem. V Maranellu so takrat zanj zahtevali 1,5 milijona evrov, zdaj pa ga Ballack prodaja za skoraj tri milijone evrov.

Tako kot velika večina je tudi ta obarvan v rdečo barvo in ima kontrastno črno streho. Ballackov laferrari se od drugih razlikuje po posebnih zlatih platiščih proizvajalca Vossen. Cena takšnih platišč je 45 tisoč evrov. Na vratih ima nameščeni pozlačeni številki 13, njegova številka dresa pa je prav tako v zlatem vgrajena v volanski obroč.

Ballack kupcu ponuja še originalna platišča z modela FXX-K, ki stanejo 20 tisoč evrov. Očitno je bil ta primerek res le zbirateljski, saj je nekdanji kapetan nemške nogometne reprezentance z njim prevozil vsega 3.490 kilometrov. Pred nakupom bo Ballack poskrbel še za celovit servis avtomobila.