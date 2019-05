Nov presežek: Ferrari še ni imel zmogljivejšega avta #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je Ferrarijev najzmogljivejši superšportnik do zdaj, obenem tudi prvi priključni hibrid. Novi SF90 stradale ima moč tisoč 'konjev', skupno tri motorje in napredne tehnične rešitve. Cena za zdaj še ni znana.

Pri Ferrariju so z modelom SF90 stradale izdelali še enega v vrsti tehnološko dovršenih superšportnih avtomobilov. Po hibridnem la ferrariju je zdaj napočil čas tudi za prvi priključni hibrid znamke iz Maranella. Tega ferrarija je torej mogoče priključiti na električni kabel in mu prek polnjenja zagotoviti do 25 povsem električnih kilometrov, sicer pa polnjenje poteka tudi prek regeneracije zavorne energije. Dodatni električni pogon pa je predvsem dopolnilo sredinsko postavljenega osemvaljnega bencinskega motorja.

Bencinski osemvaljnik zadaj, dva elektromotorja spredaj – na voljo tudi vektorsko razporejanje navora

Njegova moč znaša 574 kilovatov (780 'konjev') pri 7.500 vrtljajih na minuto, obenem pa ima še 800 njutonmetrov navora. Temu motorju so dodali še tri elektromotorje – enega na zadnjo os, dva pa na sprednjo. Na sprednji osi ima avtomobil tudi vektorsko razporejanje navora med obema elektromotorjema.

Električni del pogona ima moč 162 kilovatov (220 'konjev'), kapaciteta baterija pa je 7,9 kilovatne ure. Osemvaljni motor sicer izhaja iz modela 488 pista, a so ga povsem predelali (nižji položaj turbopuhala, manjši vztrajnik, predelani izpušni sistemi …) in zagotovili tudi nižje težišče avtomobila.

Skupaj z Brembom so razvili zavorni sistem 'brake-by-wire', ki lahko zavorni navor razdeli med hidravlični sistem in elektromotorje ter tako zagotavlja rekuperacijo zavorne energije.

Ta 4,7 metra dolg, 1,9 metra širok in 1,18 metra visok ferrari ima 2,65 metra medosne razdalje in brez voznika ter goriva tehta (kombinacija aluminija in ogljikovih vlaken) manj kot 1,6 tone. Pri Ferrariju izpostavljajo štirikolesni pogon, a obenem priznavajo, da največja sistemska moč ne bo na voljo za celoten krog na vseh dirkališčih.

Ferrari vstopa v digitalno dobo

V notranjosti avtomobila je najbolj opazen nov volanski obroč – kar 80 odstotkov funkcij avtomobila je mogoče opraviti prek njega, nov 16-palčni ukrivljeni sistem digitalnih merilnikov in prvič tudi prikazovalnik 'head-up' na vetrobransko steklo.

Na stezi v Fioranu je novi SF90 stradale za dobrih 60 metrov hitrejši od ferrarija le ferrari. Do 100 kilometrov na uro avtomobil pospeši v le 2,5 sekunde, do 200 kilometrov na uro pa v 6,7 sekunde. Najvišja hitrost znaša 340 kilometrov na uro.

Cena še ni znana, bo pa cenejši od 1,2 milijona evrov

Natančna cena avtomobila še ni znana. Pri Ferrariju jo bodo objavili čez nekaj dni, saj bodo avtomobil najprej razkrili svojim potencialnim kupcem v Maranellu. SF90 stradale bo cenejši od la ferrarija (1,2 milijona evrov) in dražji od modela 812 superfast (okrog 300 tisoč evrov). V Evropi bodo prvim kupcem tega ferrarija dostavili v prvi polovici prihodnjega leta.

