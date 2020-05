Nemška vlada rešuje Lufthanso, EU ima svoje pogoje

Nemški letalski prevoznik Lufthansa in nemška vlada sta se dogovorila za državno pomoč podjetju. Pomoč v vrednosti devet milijard evrov morajo potrditi še nadzorniki in skupščina Lufthanse ter Evropska komisija.

Lufthansa se zaradi pandemije novega koronavirusa spopada z največjimi finančnimi težavami v svoji zgodovini. Prizemljiti je morala okoli 90 odstotkov svojih letal, od sredine marca zaradi omejitev potovanj praktično stoji potniški promet, je pa družba ves čas opravljala tovorni promet. V skupini s skupno 138 tisoč zaposlenimi v matičnem prevozniku in v hčerinskih družbah, med katerimi so prevozniki Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings in Swiss ter Lufthansa Cargo, je ogroženih več deset tisoč delovnih mest.

Nemci že potrdili pomoč

Lufthansa je bila pred pandemijo novega koronavirusa operativno zdravo in dobičkonosno podjetje z dobro perspektivo, se je pa s koronakrizo znašla v obstojni krizi. Stabilizacijski paket upošteva tako potrebe podjetja kot potrebe davkoplačevalcev in zaposlenih v skupini Lufthansa, ki so odvisni od ohranitve močnega podjetja, sporoča nemška vlada.

Državni stabilizacijski sklad WSF, ki ga je nemška vlada ustanovila za pomoč podjetjem v času krize, je pomoč Lufthansi predhodno že odobril. Kot so sporočili iz Lufthanse, uprava podjetja paket pomoči podpira.

Predvideno je, da bo WSF prispeval 5,7 milijarde evrov v premoženje matične družbe, pri čemer bo šlo za povratna sredstva. Poleg tega bo prek dokapitalizacije vplačal nove delnice in pridobil 20-odstotno lastništvo. Sklad bo lahko lastništvo povečal na 25 odstotkov in eno delnico, s čimer bi lahko družbo obranil pred morebitnim sovražnim prevzemom. Poleg tega je predvideno tri milijarde evrov posojila državne razvojne banke KfW in zasebnih bank za obdobje treh let.

Med pogoji je omejitev prihodnjih izplačil dividend in zmanjšanje plačil vodstvu, predvideno je tudi, da bo morala za imenovanje dveh nadzornikov soglasje dati vlada.

Kaj bo zahteval Bruselj?

Pomoč bo morala odobriti še Evropska komisija. Nemška kanclerka Angela Merkel je prejšnji teden dejala, da je vlada v intenzivnih pogovorih ne le z Lufthanso, ampak tudi z Evropsko komisijo. Med pogoji bo verjetno "izhodna strategija" za umik države iz podjetja.

Bruselj naj bi med drugim zahteval, da se bo morala Lufthansa odreči slotom (terminom za vzlete in pristanke na posameznem letališču) na letališčih v Frankfurtu in Münchnu, je poročal nemški časnik Handelsblatt, za dpa pa so to potrdili tudi nekateri politiki iz stranke Merklove CDU. Merklova naj bi tovrstnim pogojem nasprotovala, pri čemer naj bi po navedbah iz njene stranke ocenila, da bo to "težek boj".