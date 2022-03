Nemogoča prodaja? Mercedes med lastniki ruskega Kamaza.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mercedes in Kamaz

Kamaz so ustanovili že leta 1969, sedež pa ima v mestu Naberežnyje Čelny.

Mercedes ima 15-odstotni delež v ruskem Kamazu, ki so ga želeli prodati že pred ukrajinsko krizo. Trenutno je izvedba prodaje praktično nemogoča.

Daimler je lani septembra prevzel 15 odstotkov ruskega proizvajalca tovornjakov znamke Kamaz. Ta delež so nameravali pozneje vrniti in sicer po “osamosvojitvi” tovornega programa iz Daimlerjeva koncerna.

Položaj se je nato zapletel z rusko invazijo v Ukrajini in odločnim odzivom Mercedesa, ki je ustavil vse aktivnosti v Rusiji. Prenehali so z dobavo potrebnih delov za skupno tovarno, za katero so leta 2009 ustanovili skupno podjetje Daimler Kamaz.

Kdo so lastniki Kamaza? Največji delež (49,9%) ima Rostec, nato si velik delež (23,54%) lasti podjetje Avtoinvest Limited s sedežem na Cipru. Njegovo lastništvo ni bilo nikoli natančno razkrito, čeprav so razkriti Panamski dokumenti pokazali na povezavo z Sergejem Rodulginom, koncernim čelistom in osebnim prijateljem Vladimirja Putina. Daimler Truck ima 15 odstotkov Kamaza.

Potrebovali bi soglasje Rusov

Mercedes bi se rad umaknil od omenjenega lastniškega deleža v Kamazu. To pa ne bo preprosto, saj je za prodajo potrebno tudi soglasje ruske vlade. Največji lastnik Kamaza je namreč državni konglomerat Rostec, ki je med drugim tudi Renaultov partner pri skupnem podjetju za proizvodnjo vozil v Moskvi.

Predsednik družbe Daimler Truck Martin Daum je zatrdil, da niso trenutno v nikakršnih razgovorih z ruskimi vladnimi predstavniki.