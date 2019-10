Nekdo je "pomotoma" objavil fotografije nove alfe romeo #foto

Na internet so pricurljale prve fotografije napovedane alfe romeo tonale, ki prihaja na trg čez dve leti. To bo po giulii in stelviu še tretji poizkus za prodajno obuditev italijanske avtomobilske znamke.

Alfa Romeo je zelo vpadljiv koncept tonale predstavila spomladi na avtomobilskem salonu v Ženevi. Bil je napoved vstopa v razred crossoverjev oziroma kompaktnih športnih terencev. Koncept je imel skrite kljuke stranskih vrat, digitalne kamere namesto vzvratnih stranskih ogledal, zelo dinamične sprednje žaromete in podobno.

V primerjavi s konceptom kar nekaj razlik

Na internet so Alfi Romeo 'ušle' prve fotografije domnevno (pred)serijskega vozila, ki so domnevno nastale na interni primerjavi tonalea z neposrednimi tekmeci. V primerjavi s konceptom je nekaj opaznih razlik. Stranska vrata imajo klasične kljuke, precej večji so sprednji žarometi, zadnje luči in podobno.

Tonale bo serijsko proizvodnjo dočakal leta 2021. Obstaja tudi možnost, da bo to prva alfa romeo s priključno hibridnim pogonom. Izdelali ga bodo sicer na kompaktni platformi (enako kot jeepa compasa), najverjetnejša pogona bosta bencinska 1,3- in 1,6-litrski motor. Omenjeni priključni hibrid bi lahko omogočil štirikolesni pogon.

Primerjava (pred)serijskega vozila in koncepta:

Foto: Alfa Romeo

