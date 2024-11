Naročil ni dovolj: Ford omejuje proizvodnjo v Evropi

Ford je novega električnega explorerja razkril že lani, a s proizvodnjo začel šele letos poleti. Mednarodno predstavitev za avtomobil so nato izpeljali celo v Sloveniji. Nekaj mesecev za explorerjem so začeli izdelovati še njegovo kupejevsko izvedbo capri, s katero obujajo svoj nekdaj zelo uspešen model.

Ford je za kupejevsko izvedbo explorerja obudil ime capri. Foto: Ford

Oba avtomobila sta nastala na Volkswagnovi električni platformi MEB, vsaj za zdaj pa nista prodajna hita. Pri Fordu bodo morali v tovarni v Kölnu, v katero so za prilagoditev električni proizvodnji vložili dve milijardi dolarjev, vsaj letos do konca leta omejiti proizvodnjo. Zaposleni bodo do božičnih praznikov izmenjaje en teden delali in naslednji teden ostali doma. To so pri Fordu najprej potrdili za časnik Kölner Stadt-Anzeiger.

Pri Fordu so se prav prek te tovarne poslovili od modela fiesta, končala se je proizvodnja mondea, prihodnje leto pa enaka usoda v tovarni Saarlouis čaka še focusa. Prodaja Forda v Evropi je letos v prvih treh četrtletjih upadla za 18 odstotkov. Prodali so 326 tisoč avtomobilov, s tem pa je tržni delež Forda padel z 4,1 na 3,3 odstotka.

V Kölnu bodo predvidoma proizvodnjo omejili tudi v prvih tednih prihodnjega leta, je poročal Autonews Europe. Letna proizvodna kapaciteta je kar 250 tisoč avtomobilov.

Zaradi slabe prodaje so v ZDA v tovarni Dearborn pri Detroitu med 15. novembrom in 6. januarjem napovedali tudi ustavitev proizvodnje modela F-150 lightning.