Napovedani konec twinga, to je odziv iz Revoza

Novomeški Revoz ima do leta 2024 še zagotovljena naročila, je bil odziv tovarne na napovedano Renaultovo ukinitev “novomeškega” modela twingo. Njegov nadomestek - nov električni avtomobil najmanjšega razreda - za zdaj načrtujejo izdelovati v eni izmed francoskih tovarn.

V Revozu so seznanjeni z izjavo prvega moža Renaulta Luce de Mea, da skupina ne načrtuje naslednika modela twingo. Renault bo do uveljavitve standarda Euro 7 obdržal tako navadnega kot električnega twinga. Srednjeročno imajo naročila zagotovljena, dolgoročneje pa so obeti še neznani.

Za Revoz je ključen predvsem renault clio pete generacije

V Revozu tako trenutno nadaljujejo s proizvodnjo modelov twingo, tako z motorjem na notranjo izgorevanje kot v električni različici, smart forfour in renault clio pete generacije "Srednjeročno imamo zagotovljena naročila, kaj pa si lahko obetamo daljnoročno (predvsem po letu 2024), zaenkrat še ni znano," so sporočili.

Renault je opustitev modela twingo napovedal 29 let po prihodu tega avtomobila na trg.

"Škoda je opustiti ta razred vozil, a mala vozila z motorjem na notranje izgorevanje bodo zaradi spremenjenih pravil igre na trgu izginila," je po pisanju časnika Le Monde ta teden dejal de Meo in s tem mislil na vse strožje okoljske standarde za motorje v EU. Renault se na nova pravila že pripravlja, njegova posodobljena strategija pa predvideva, da bosta dve tretjini vseh njihovih novih modelov od 2025 naprej električnih in hibridnih.