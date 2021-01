Renault ukinja model twingo, to bo naslednik

V najmanjših avtomobilskih segmentih bodo proizvajalci s klasičnimi bencinskimi motorji najtežje izpolnjevali vse ostrejše okoljevarstvene standarde. To bo pomenilo tudi slovo modela twingo, kar so pri Renaultu že potrdili. Tretjo generacijo vozila so predstavili leta 2014, predlani pa so ga tudi prenovili. Twingo je prav zdaj dobil tudi električno različico, ki jo izdelujejo v novomeškem Revozu.

Naslednika za twinga torej ne bo, in z avtomobilskega zemljevida se bo tako pri Renaultu poslovilo še eno tradicionalno ime. Twinga izdelujejo od leta 1992. Bil je naslednik renaulta 5.

To bo naslednik Renaultovega twinga, ki ga izdelujejo že skoraj 30 let. Foto: Renault

"Škoda je, da se moramo odpovedati takim avtomobilom, toda majhni avtomobili z motorjem na notranje izgorevanje bodo izginili, in to zaradi trenutnih pravil avtomobilske igre," je za francoski časnik Le Monde izjavil novi predsednik Renaulta Luca de Meo. Pri tem je imel v mislih predvsem zaostrene standarde za klasične motorje in novi standard Euro 7.

Renault pa se iz segmenta najmanjših mestnih avtomobilov ne bo umaknil. Nedavno so predstavili koncept obujene Renaultove "petke", ki bo imela električni pogon. Več podrobnosti o tem avtomobilu še ni znanih, izdelovali pa ga bodo v eni od francoskih tovarn.