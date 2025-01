Napoved sprememb? BYD skoraj ugnal Teslo, ki je prvič prodajno padla.

Tesla je zadnje četrtletje končala s 495 tisoč predanimi avtomobili, kljub popustom in ugodnostim pa so za las zaostali za svojim lanskim izkupičkom.

Po letih visoke rasti sta prišla stagnacija in čakanje na prenovo modela Y

V celem letu je Tesla kupcem predala 1,78 milijona novih avtomobilov. Izkupiček glede na majhno število modelov ni slab – Tesla je veliko večino prodaje ustvarila z modeloma Y in 3, modela S in X ter cybertruck pa ostajajo v manjšini. V zadnjem četrtletju so tako predali 471 tisoč modelov 3 in Y, ob tem pa le še 23 tisoč modelov S, X in cybertruckov.

Ker prenova modela Y prihaja šele prihodnje leto, je morala Tesla na letni ravni prvič podpisati slabše prodajne rezultate. V primerjavi z letom 2023 (1,8 milijona vozil) jim je lani prodaja upadla za 1,1 odstotka.

Pred tremi leti je bila Teslina rast prodaje še 87-odstotna, predlani nato 40- in lani 37-odstotna.

Foto: Gregor Pavšič

BYD pri elektriki tik za Teslo, toda skupni doseg Kitajcev je mnogo večji

Kljub vsemu pa je uspelo Tesli za las zadržati vodilno mesto na globalnem trgu električnih avtomobilov. Kitajski BYD je ob koncu leta poskušal z agresivno prodajo, toda leto so končali pri 1,76 milijona prodanih električnih vozilih.

BYD sicer izdeluje tudi priključne hibride, ki skupaj z električnimi na Kitajskem tvorijo oznako NEV – nova energijska vozila. Vseh avtomobilov je lani BYD prodal 4,27 milijona, kar je bilo 41 odstotkov več kot predlani. Povpraševanje po priključnih hibridih je poraslo predvsem na Kitajskem in pri BYD so to odlično izkoristili.

Kdo bo BYD prodajal v Sloveniji?

Prednost BYD je številčnejša modelna paleta, v kateri so tudi manjši in zato cenovno zelo ugodni avtomobili. Tesla se je lani avtomobilu, ki bi spadal pod model 3, za zdaj odrekla in razkrila le samovozeči robotaksi.

Globalno rast BYD bi v letu 2025 poganjala tudi širitev na nove trge. Med te spada tudi rast v Evropi; konec leta 2025 bodo odprli tovarno na Madžarskem. Kdo bo avtomobile največjega kitajskega proizvajalca zastopal v Sloveniji, še ni znano. Neuradno je trenutno najbližje poslu Skupina Emil Frey.