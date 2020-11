Napoved: kmalu poceni SUV s sedmimi sedeži

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot smo že poročali, namerava Dacia – sicer še vedno neuradno – slabše prodajani model lodgy zamenjati z novim avtomobilom. To bo prav tako sedemsedežni avtomobil nižjega cenovnega razreda, ki pa bo imel zasnovo športnega terenca, poročajo francoski mediji.

Dacia ga bo namreč izdelala na platformi CMF-B, s katere prihajata nova dacia sandero in dacia logan, prav tako pa tudi renault captur in nissan juke. Vozilo s trenutno še delovnim imenom RJI bo imelo daljšo medosno razdaljo in daljši zadnji previs, s čimer bodo omogočili dovolj prostora za sedem sedežev.

Izdelovali ga bodo v Romuniji

Pri pogonu lahko pričakujemo že poznane Renaultove litrske in 1,3-litrske bencinske motorje, prav tako pa tudi serijsko vgradnjo pogona na avtoplin.

Avtomobil bi lahko Dacia predstavila prihodnje poletje in začela proizvodnjo proti koncu leta 2021. Izdelovali ga bodo v romunskem Pitestiju in ne več v Maroku, kjer nastaja obstoječi lodgy.