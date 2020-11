Ta avto ponuja avtoplin: koliko cenejši je od bencina? #video

Dacia duster je med tistimi avtomobili, ki nudi serijsko vgradnjo pogona na utekočinjen zemeljski plin (LPG). Ta prinaša predvsem nižje obratovalne stroške - cena utekočinjenega zemeljskega plina se je na črpalkah v času testa gibala med 0,5 in 0,6 evra -, zato je strošek na 100 prevoženih kilometrov ob 8,5-litrski povprečni porabi plina okoli pet evrov, to pa je celo bolje ali na ravni najbolj varčnih dizelsko gnanih športnih terencev. Ob uporabi le bencinskega pogona je pogonsko gorivo za dusterja na sto kilometrov stal dva evra več. Treba pa je vedeti, da avtoplina na vsaki bencinski črpalki ne bo.

Eco-G, kot je uradno ime za dusterja s plinsko napeljavo, je na voljo v osnovnem in najbolje opremljenem paketu. Za pogon skrbi litrski trivaljnik s 100 kilovati, večina pa zna (tako kot mi) zavihati nos nad odsotnostjo štirikolesnega pogona in nad 5-stopenjskim ročnim menjalnikom. Pogled na motorno ponudbo razkriva, da je plinska napeljava tovarniško vgrajena le na litrskem trivaljnem motorju s 74 kilovati in v kombinaciji z izključno 5-stopenjskim ročnim menjalnikom ter pogonom na sprednji kolesni par.



Plinska napeljava ne prinaša nobene razlike med samo vožnjo. Ob zagonu deluje prvih nekaj kilometrov bencinski motor, samodejni prehod na LPG je nezaznaven. Z enim rezervoarjem smo naredili okoli 300 kilometrov, kljub 42-litrski posodi pa smo vanj natočili le do 30 litrov utekočinjenega plina.

Primerjava porabe pogona na bencin in avtoplin:

bencin LPG poraba na testu 7,0 l 8,5 l cena na liter (18.11.2020) cca 1 EUR cca 0,6 EUR cena na 100 prevoženih km 7 evrov 5,1 evra

Motor: 1,0-litrski bencinski trivaljnik s 74 kW

Poraba: LPG 8,5 litra in bencin 7,0 litra na 100 km

Cena: 16.790 EUR (18.120 EUR z dodatno opremo)

V roke je treba vzeti kalkulator

Ker duster nima vgrajenega potovalnega računalnika, ki bi prikazoval povprečno porabo goriva za plin ali za bencin, je treba v tem primeru računati na roke. Kot nekoč, ko avtomobili še niso bili tako pametni kot danes. To seveda ni težava, tudi pri nas na Siolu za testne avtomobile porabo vedno preračunamo še na roko in tako preverimo točnost potovalnega računalnika.

Računanje pri dusterju eco-G je prineslo 8,5-litrsko povprečno porabo plina na prevoženih 650 kilometrov. Glede na ceno LPG na črpalki v Domžalah, kjer je bila cena 11. novembra 0,598 evra na liter, to preprosto pomeni, da tako gnan duster na sto kilometrov porabi točno pet evrov.

Duster eco-G se od običajnega dusterja ne razlikuje in bo dodaten rezervoar pod prtljažnikom nemogoče opaziti. Razlika je v notranjosti z dodatnim merilnikom in seveda pri točilnih vratih. Paket opreme prestige dodatno prinaša predvsem nekoliko bolj dodelane dodatke zunaj. Tako je nameščena zaščitna letev spredaj/zadaj v mat krom izvedbi, vzdolžna strešna nosilca sta prav tako v mat krom izvedbi. Prestige prinaša še voznikov sedež, nastavljiv po višini in v ledvenem delu, parkirne senzorje zadaj, kamero za vzvratno vožnjo in sistem za nadzor mrtvega kota. Foto: Gašper Pirman

Kaj pa bencinske črpalke?



Trenutno je v Sloveniji 144 črpalk za avtoplin, ki so razvrščene praktično po celotni Sloveniji. Večjih težav z iskanjem nismo imeli. Lastnik, ki dlje časa uporablja LPG pa bo sčasoma glede na dnevne vožnje spoznal vsa njemu bližnja mesta. Po podatkih ima Petrol več kot 100 LPG postaj na bencinskih servisih, OMV 17, preostale pa so na MOL ali pri drugih manjših ponudnikih.

Varčni voznik bo prevozil tudi več kot 1.000 kilometrov

Številka je kljub večji porabi vsekakor bistveno boljša kot pri podobno močnem bencinskem motorju, kjer se poraba giblje okoli Rezervoar za plin ima 42 litrov prostornine, a vanj smo spravili nekaj več kot 30 litrov LPG. Foto: Gašper Pirman sedmih litrov, a je cena za liter goriva seveda višja. Kot pravijo podatki tovarne, bi se po merilnem ciklu WLTP poraba pri dizelskem motorju s pogonom spredaj in 6-stopenjskim menjalnikom gibala nekje okoli petih litrov, v realnosti pa bi bila bližje šestim litrom.

Naš testni ''plinski'' duster je porabil okrog sedem litrov bencina, s 50-litrskim rezervoarjem goriva je tako mogoče prevoziti v varčnem režimu malenkost več kot 600 kilometrov, z varčno vožnjo pa se lahko tudi s polnim plinskim rezervoarjem prevozi do 400 kilometrov. Varčni voznik tako lahko skupno prevozi tudi več kot 1.000 kilometrov z enim rezervoarjem. Če bo več avtoceste, se bo ta številka hitro spustila in bo realno tam okoli 850 kilometrov.

Enako varčen kot dizel, a dva tisočaka cenejši

Marsikdo je ob zgornjih številkah zavil z očmi, cenovno sta na prevožen kilometer podobna, dizel ima več navora in 6-stopenjski menjalnik, hkrati pa še ni treba iskati črpalke, ki ima polnilno mesto za LPG. Res je, življenje samo z dizlom je v prvi vrsti preprosteje.

Po drugi strani pa je vožnja z bencinskim motorjem tišja, mirnejša, okolju prijaznejša in navsezadnje je tudi nakupna cena kar precej nižja. Duster eco-G s paketom prestige stane 16.790 evrov, skupaj z dodatno opremo pa 18.120 evrov. To je še vedno manj, kot je nakupna cena dvokolesno gnanega dusterja Blue dCi 115 z enakim paketom opreme prestige. Če dodamo še dodatno opremo, se cena dvigne na 19.520 evrov. Torej 1.500 evrov več.

Kaj nas je zmotilo?



Duster ima potovalni računalnik, kjer pa ni mogoče najti povprečne porabe goriva ne za bencin in ne za LPG. Na njem ni mogoče najti niti dosega za eno ali drugo gorivo, posledično vozniku niso na voljo niti kombinirani podatki.



Zaradi 5-stopenjskega ročnega menjalnika je vožnja po avtocesti glasna, merilnik vrtljajev se pri 130 kilometrih na uro ustavi pri skoraj 3.500 vrtljajih.



Kot že pri prejšnjih testih dusterja nas je zmotil tudi položaj stikala za vklop tempomata, polička pri sovozniku ima gumeno podlogo, a telefon iz nje odleti na prvem ovinku in stikala za volanskem obroču so neosvetljena.

Nekje je potreben nastavek, nekje teh težav ni

Posodo za plin so izdelali iz odpornega jekla in jo namestili tja, kjer je nameščeno rezervno kolo. Prtljažni prostor zato ostaja enak, le plinskega dusterja ni mogoče naročiti z rezervno pnevmatiko. Zraven pride set za popravilo pnevmatike. Posoda za plin sicer meri 42 litrov, a v praksi sprejme okoli trideset litrov. Odvisno od črpalke.

Ko je plinska posoda enkrat prazna, sistem voznika opozori z glasnim piskom in samodejno preklopi na 95-oktanski bencin. Ker je LPG manj kaloričen, se v teoriji to pozna tudi v zmogljivostih. Ob delovanju na LPG se pospešek zmanjša za sekundo in malenkost zmanjša moč, a na cesti se razlika praktično ne občuti. Vsekakor pa duster eco-G ni dirkač niti avtocestni potovalnik, namenjen je umirjenim voznikom, ki prevozijo več kilometrov. Namreč, več kilometrov kot prevoziš, bolj se plinska napeljava cenovno upraviči.

