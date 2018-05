Napočil trenutek, ko Nikola toži Teslo

Dva prototipa Teslinega tovornjaka, ki ga bodo začeli serijsko izdelovati prihodnje leto. Foto: Wikipedia

Ameriški start-up Nikola Motor proti bolj slavni Tesli

Slavni izumitelj Nikola Tesla je bil navdih za imeni avtomobilskih družb Tesla in Nikola. Prvo bolje poznamo po razvoju in proizvodnji električnih avtomobilov, s katerimi so uspeli v zadnjih letih v marsičem spremeniti tok razvoja avtomobilske industrije. Prihodnje leto bodo začeli izdelovati tudi svoj električni tovornjak, kakšrnega so že pred njimi napovedali tudi pri manj znani ameriški družbi Nikola Motor. Njihov tovornjak sicer poganja elektrika, le da energijo dobijo iz vodikovih gorivnih celic.

Napoved tovornjaka družbe Nikola Motor. Foto: Nikola Motor

Zaradi kopiranja ob dve milijardi dolarjev?

Predstavniki tega podjetja so na pristojno sodišče v ZDA vložili tožbo proti Tesli, ki je po njihovem mnenju izdelala tovornjak po njihovih idejah in da mu je preprosto preveč podoben. Med februarjem in aprilom so dobili šest patentov za vetrobransko steklo, ki je zavito okrog bokov, med drugim pa tudi za tip vrat, zasnovo trupa in celovit dizajn svojega tovornjaka.

Pri tem ocenjujejo, da so zaradi domnevnega kopiranja s strani Tesle utrpeli škodo v višini dve milijardi dolarjev. Pri Tesli se za zdaj na tožbo še niso uradno odzvali, le da v navedbah ne vidijo temeljev za tožbo.

Tesla je tovornjak predstavila lani novembra in od takrat dobila več deset rezervacij po pet tisoč ameriških dolarjev.