Napaka pri montaži: nujen vpoklic za 1.400 luksuznih mercedesov

Mercedes-Benz je lani razkril novo generacijo razreda S. To je eden najpomembnejših avtomobilov nemške premijske znamke. Pri povprečni nakupni ceni okrog 120 tisoč evrov znaša prodajna marža 20 odstotkov, je poročal nemški poslovni časnik Handelsblatt. Letno lahko zato razred S v poslovni izkupiček Mercedesa prispeva kar dve milijardi evrov. V promocijsko kampanjo ob novi generaciji so zato lahko privabili tudi svetovno znana imena, kot so Lewis Hamilton, Roger Federer in Alicia Keys.

Za 1.400 kupcev je obisk servisa nujen

Medtem ko imajo za avtomobil okrog 40 tisoč naročil, kar naj bi bilo v skladu s pričakovanji, je za nekaj skrbi poskrbel vpoklic 1.400 že prodanih avtomobilov. Pri Mercedesu so potrdili napako pri montaži vpetja volanskega mehanizma in za kupce teh vozil obisk servisa označili kot nujen, je poročal nemški Business Insider.