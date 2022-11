Namesto "pravega" v Slovenijo Nissanov "kangoo"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trg lahkih gospodarskih vozil je v zadnjih mesecih doživel zanimive spremembe. Potem ko se je Citroen zavezal le še električni prihodnosti potniškega berlinga – v Sloveniji ga sicer nudijo še z bencinskim motorjem in obvezno pregradno steno v zadku – se je zdel trenutek pravi za povratek Renaultovega kangooja. Toda zdaj je prihod v Slovenijo prej napovedal Nissan z novim modelom townstar.

Citroen berlingo je v svojem razredu tradicionalni vodilni avtomobil na slovenskem trgu, ki pa ga v prihodnje čakajo pomembne spremembe. Na evropski ravni so zanj ukinili termične motorje in ga nudijo le še z električnimi. V Sloveniji ga je mogoče še dobiti z bencinskim motorjem kot tovorno vozilo, zato je treba imeti v prtljažniku obvezno pregradno steno in ga vsako leto peljati na tehnični pregled.

Citroenova strategija je namigovala na priložnost za Renault

Berlingo kljub nekaterim kompromisom še vztraja z dobrimi rezultati. Na drugi strani se je Renault slovenskemu trgu že pred časom odrekel, češ da so cene kangooja nekonkurenčne in da je cenovno postavljen preblizu (sorodnemu) Mercedes-Benzovemu citanu.

Omenjene novosti pri Citroenu so vseeno namigovale na spremenjeno strateško odločitev pri Renaultu, ki pa je za zdaj še ni. Slovenski kupci ostajajo brez novega kangooja v potniški izvedbi, zato pa je zdaj Nissan pripeljal svojo različico tega avtomobila. Imenuje se townstar in je naslednik modela NV200. Foto: Nissan

Foto: Nissan

Na voljo bo en motor, cene od 27 tisoč evrov naprej

Townstar bo na voljo z 1,3-litrskim štirivaljnim bencinskim motorjem z močjo 96 kilovatov (110 "konjev"). Dobiti ga bo mogoče tako v potniški kot tovorni izvedbi. Prostornina prtljažnega prostora znaša od osnovnih 775 litrov do kar 3.500 litrov.

Pri Nissanu obljubljajo za ta razred vodilno mesto pri prostornosti za noge v razredu.

V dolžino vozilo meri 4,48 metra, medosna razdalja 2,7 metra, masa praznega vozila pa je 1.550 kilogramov. Nosilnost je največ 512 kilogramov.

V Sloveniji bo treba za townstarja odšteti vsaj 27 tisoč evrov. Avtomobil bo serijsko opremljen s 16-palčnimi jeklenimi platišči, vzvratno kamero, sprednjimi in zadnjiimi parkirnimi senzorji. Eno stopnjo bogatejši paket opreme že ima tudi dvopodročno klimatsko napravo in 360-stopinjski pogled okrog vozila. Ta drugi paket opreme stane od 28 tisoč evrov naprej.

Foto: Nissan

Foto: Nissan

Foto: Nissan

Foto: Nissan