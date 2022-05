Največji premiki v Sloveniji? Tako položaj izboljšujejo Azijci.

Prodaja novih avtomobilov je letos v prvi tretjini leta v Sloveniji upadla za več kot 19 odstotkov, kljub težavam z dobavami vodilna Volkswagen in Renault še naprej obvladujeta četrtino slovenskega avtomobilskega trga. Najbolj občutno so med najboljšimi svoje tržne deleže izboljšale tri azijske znamke.

Tako kot po vsej Evropi je tudi v Sloveniji avtomobilsko prodajo narekovala predvsem dobavljivost vozil, ki pri večini znamk še vedno ostaja zelo nepredvidljiva. Specifične razmere vplivajo tudi na začasne prodajne rezultate posameznih znamk. V prvih štirih mesecih je trgovcem v Sloveniji uspelo prodati 19.537 avtomobilov, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije. Lani v enakem obdobju so jih prodali 24.277, kar pomeni letos za zdaj 19,5 odstotka slabšo prodajo na bruto trgu.

Najvišji skok za Opel, podobno tudi azijske znamke

Zgoraj je primerjava lanskih in letošnjih tržnih deležev najuspešnejših 20 znamk pri osebnih avtomobilih. Vodilna Volkswagen in Renault sta izgubila del tržnega deleža, za več kot štiri odstotne točke je ta upadel tudi tretjeuvrščeni Škodi.

Na drugi strani tik za prvo trojico velik porast dosegajo Hyundai, Kia in Toyota. Japoncem se je tržni delež podvojil in zrasel za tri odstotne točke, blizu taki rasti je bila tudi Kia. Največji skok je uspel Oplu, ta je tržni delež povečal za 2,4 odstotka, a to je pomenilo kar 71-odstotno rast. Opel se je prebil tudi v prvo deseterico znamk v Sloveniji, kjer trenutno ni nobene premijske. Najvišje sta Audi in Mercedes-Benz na 12. oziroma 13. mestu.