Največja dacia: kmalu s pomembno novostjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dacia bo avtomobilsko razstavo v Parizu naslednji teden izkoristila za predstavitev svojega prvega elektrificiranega modela. To bo 140-“konjski” hibridni pogon, ki smo ga že videli tudi renaultu cliu. Sestavljajo ga 1,6-litrski bencinski motor, dvojni elektromotor in baterija s kapaciteto 1,2 kilovatne ure. Ta pogon bo dopolnil klasični litrski trivaljni bencinski motor.

Okrog pet tisočakov doplačila?

Jogger s hibridnim pogonom bo kupcem na voljo v začetku prihodnjega leta, prodaja te različice pa se bo začela spomladi. Cene za zdaj še niso znane. Pri cliu pa znaša razlika v ceni med motorjem TCe90 in hibridnim pogonom pet tisoč evrov.

Za Dacio je to pomembna novost, zanjo pa so izbrali prav svoj najnovejši model. Jogger je z 4,5 metra dolžine najdaljša dacia, ob tem pa imam še 2,9 metra medosne razdalje in 20 centimetrov oddaljenosti od tal.