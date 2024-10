Najnaprednejši SUV v svojem razredu za samo 27.400 evrov

Odkar je prvič zapeljala na ceste, je Ford Kuga z vsako novo generacijo utrdila sloves zanesljivega in priljubljenega družinskega vozila, najnovejša različica pa je stopila še korak dlje – z drznim videzom, tehnološko dovršenostjo in edinstveno vozno izkušnjo postavlja nove standarde v razredu. Od leta 2021 se ponaša tudi z nazivom najbolje prodajanega priključnega hibrida v Evropi. Zadnja različica Ford Kuga 1.5 EcoBoost navdušuje ne le z vrhunskimi lastnostmi, temveč tudi z izjemno konkurenčno ceno, ki znaša le 27.400* evra. Cenovno dostopna različica vključuje bogato serijsko opremo, ki zadovolji tudi najzahtevnejše uporabnike.

Nova Kuga je kot nalašč za tiste, ki iščejo kombinacijo stila in praktičnosti. S svojo dinamično zunanjostjo in prostorno notranjostjo je pripravljena navdušiti voznike, ki cenijo udobje, brezskrbno vožnjo in najnovejše tehnološke rešitve. Prilagodljiva notranjost, napreden informacijski sistem in visoka raven varnosti postavljajo Kugo med osrednje izbire za družine, posameznike in vse, ki iščejo zanesljivo vozilo za različne življenjske situacije. Nova Ford Kuga 1.5 EcoBoost je dinamična in tehnološko napredna rešitev za voznike, ki želijo združiti moč, ekonomičnost in udobje vožnje v modernem SUV-ju. Z izjemno konkurenčno ceno ponuja odlične zmogljivosti, visoko raven serijske opreme in izjemno udobje, kar jo postavlja med osrednje izbire med vozili SUV v svojem segmentu.

Foto: Ford

"Ford Kuga je med kupci priljubljena že od prve predstavitve leta 2008. Nova Kuga je naša najboljša doslej, saj je z novimi zmogljivostmi, npr. večjo vlečno silo, s še boljšo povezljivostjo in udobjem naredila velik korak naprej. Verjamemo, da bo s svojo uglajenostjo navdušila veliko novih slovenskih kupcev, saj smo jim med drugim zagotovili tudi zelo konkurenčno ceno" je ob začetku prodaje povedal Tomaž Oblak, direktor prodaje in marketinga pri Summit motors Ljubljana.

Močan in varčen 1.5 EcoBoost motor

Pod pokrovom se skriva bencinski motor 1.5 EcoBoost s 137 kW (186 KM), ki zagotavlja dinamično vožnjo in učinkovito porabo goriva. V kombinaciji z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom omogoča tekoče prestavljanje in udobje med vožnjo. Sistem start/stop prispeva k nižji porabi goriva in manjšim emisijam, zato je ta različica Kuge odlična izbira za racionalne voznike, ki želijo zmogljivo vozilo po dostopni ceni.

Prilagodljiva za vse potrebe – od družin do posameznikov

Kuga je odlična izbira za številne različne voznike, saj ponuja vsestranskost, prostornost in varnost, ki so pomembni za vsakodnevne opravke in daljša potovanja. Družinam omogoča udoben prevoz, hkrati pa dovolj prostora za vse potrebščine, kar jo naredi popolno tako za izlete kot za vsakodnevno uporabo.

Foto: Ford

Za posameznike, ki kupujejo svoj prvi avtomobil, Kuga predstavlja privlačno kombinacijo dostopne cene, napredne tehnologije in sodobnega oblikovanja. Prav tako je idealna za voznike s "kilometrino", ki si želijo udobja ter praktičnosti med potovanji, saj omogoča prijetno vožnjo z dodatnim prostorom za prtljago.

Racionalne kupce bo prepričala z odlično ceno in bogato serijsko opremo, tehnološke navdušence pa z naprednim navigacijskim sistemom SYNC 4, sodobno obliko in estetskimi detajli.

Foto: Ford

Za ceno 27.400* evra nova Kuga 1.5 EcoBoost ponuja širok spekter serijske opreme Nova Kuga 1.5 EcoBoost vključuje bogato serijsko opremo, ki omogoča udobno in varno vožnjo. V ceno so vključeni 8-stopenjski samodejni menjalnik, drsni in vzdolžno pomični sedeži v drugi vrsti za dodatno prilagodljivost prostora ter elegantna kovinska barva. V notranjosti se ponaša z modernim in funkcionalnim dizajnom, kjer izstopa 13,2-palčni zaslon na dotik (diagonala 33,5 cm), povezan s sistemom SYNC 4. Ta omogoča hitro in intuitivno uporabo navigacije, dostop do aplikacij in glasbe ter preprosto upravljanje s pomočjo glasovnih ukazov. V ceni 27.400* evra dobite tudi polne LED žaromete, kamero za pomoč pri vzvratni vožnji ter prednja in zadnja tipala za parkiranje in možnost odklepanja ter zaklepanja vozila brez ključa. IZBERITE SVOJO FORD KUGO

Hibridne različice za še večjo učinkovitost

Poleg klasičnega bencinskega modela je na voljo tudi popolnoma hibridna različica Ford Kuga 2.5 Duratec Hybrid s ceno 28.910 evra. S hibridnim pogonom lahko vozite z manjšo porabo goriva in izkoristite več kot 60 odstotkov vožnje na elektriko v mestnem prometu, brez potrebe po polnilnicah. Hibridna Kuga zagotavlja doseg do 900 km z enim rezervoarjem goriva, kar pomeni manj obiskov bencinskih črpalk in več udobja na dolgih potovanjih.

Foto: Ford

Elektrificirana vožnja in vlečne zmogljivosti

Kuga hibrid AWD in priključni hibrid zagotavljata napredno elektrificirano izkušnjo vožnje z izboljšanim pospeševanjem in zmanjšanimi emisijami. Vozilo lahko vleče prikolico do 2.100 kilogramov, kar presega zmogljivosti mnogih konkurenčnih modelov. To omogoča vleko večjih prikolic za kampiranje ali prevoz konj, kar je odlična novica za vse ljubitelje aktivnosti na prostem.

Foto: Ford

Nova Ford Kuga v izjemni ponudbi Nova Ford Kuga 1.5 EcoBoost prinaša odlično kombinacijo zmogljivosti, sodobne tehnologije in dostopne cene. Bogata serijska oprema, napreden navigacijski sistem in fleksibilnost prostora jo postavljajo med najboljše izbire v svojem segmentu. Ford je novi Kugi zagotovil izjemno konkurenčno ceno. Osnovna različica z 1.5-litrskim EcoBoost motorjem in 137 kilovati (186 konjskih moči) je na voljo za 27.400* evrov in vključuje bogato serijsko opremo. S hibridnimi različicami pa ponuja tudi bolj trajnostno in varčno vožnjo. Če iščete vozilo, ki združuje eleganco, udobje in napredno tehnologijo, je Ford Kuga prava izbira za vas. Za tiste, ki želijo izkoristiti prednosti hibridne tehnologije, je Kuga hibrid na voljo že za 28.910 evrov. Za več informacij obiščite https://www.ford.si ali uporabite Ford konfigurator, da sestavite svojo idealno Kugo. Ne zamudite te priložnosti in se prepričajte sami o vsem, kar Ford Kuga nudi. Vaša idealna sopotnica za vsakodnevne dogodivščine vas že čaka! Rezervirajte svoj termin za testno vožnjo in doživite avanturo, ki jo ponuja Ford Kuga.