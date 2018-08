Najhitrejši na svetu je pošastni golf s 1200 ''konji'' #video

Pogum, nekaj norosti in brutalen golf

Za vožnjo golfa druge generacije, ki ima 907 kilovatov in 1094 njutonmetrov navora, ni dovolj le obilica vozniškega znanja. Voznik mora biti malce nor, hkrati pa še zelo pogumen in neustrašen. Pravi možakar za nalogo je Boba Motoring, nemški predelovalec avtomobilov, ki je s svojim golfom četrt milje prevozil v rekordnem času 8,47 sekunde. Na ciljni črti je dosegel hitrost 269 kilometrov na uro in za dosežek potreboval kar nekaj voženj.

To ni sprehod v parku

Ogled posnetka je seveda obvezen, kjer je hitro vidno, kako zelo zahtevno je obdržati avtomobil naravnost. Kljub popolnoma prilagojenemu štirikolesnemu pogonu in samodejnemu menjalniku DSG je imel izkušeni dirkač kar nekaj težav obdržati golfa na progi.

Je pa omenjeni golf stari znanec dirk, saj ga lastnik nenehno dopolnjuje in izboljšuje. V zadnjih nekaj letih je kar nekajkrat zamenjal sestavne dele, za dosego rekorda pa sta mu pomagala nedavno zamenjan menjalnik in nova, večja turbina.

Nori golf se do stotice izstreli enako hitro kot bugatti chiron, vendar je v primerjavi z njim le kovinska škatla. Zaradi zmanjševanja mase so z njega odstranili vse varnostne elemente, zvočno izolacijo in sestavne dele. Manjkajo tudi vratne kljuke, vse je namreč podrejeno zmogljivosti.