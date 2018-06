Kar 114 VW golfov: Avstrijec ima največjo zbirko na svetu #foto

Josef Juza je s svojo zbirateljsko strastjo zbiranja volkswagen golfov začel dokaj slučajno. Ko je kupil prvega, je bil nad avtomobilov navdušen. Spominja se, da se je v njem počutil kot bi bil avto narejen za njega samega.

Kupil je prvega, nato drugega, tretjega … in danes jih ima 114

Kot dimnikar se je v službo vozil z volkswagen caddyjem, poleti se je vozil v izvedbi cabrio, pozimi pa s štirikolesno gnanim in nekoliko dvignjenim golfom country. Na nekem zboru starodobnikov je nato kupil enega izmed prvih golfov, ki je imel še bobnaste zavore in to je bil tudi začetek nastajanja njegove današnje zavidanja vredne zbirke. Začelo se je v sredini devetdesetih let. Juza je avtomobile našel na internetu. Največkrat so bili zelo poceni in je njihov prevoz na Dunaj stal več kot nakup.

Avtomobili so po zagotovitvah lastnika v originalnem stanju in jih ji obnavljal. Danes je to še zasebna zbirka, že prihodnje leto pa Juza napoveduje otvoritev javnega muzeja z vsemi njegovimi golfi.

Nekaj najbolj zanimivih golfov iz zbirke:

Predserijski avtomobil. Dobavitelj LunkeSohn je nanj namestil drsna stranska vrata. Leta 1974 je Volkswagen ta avtomobil predstavil na več salonih. Foto: Volkswagen

Golf z milijon prevoženimi kilometri. Lastnik je sicer tik ob tem mejniku odklopil merilnik kilometrov in jih nato prevozil še okrog 150 tisoč. Foto: Volkswagen

CitySTROmer – Volkswagen je leta 1981 v sodelovanju z RWE izdelal okrog 25 električno gnanih golfov. Juza ima v lasti tako prvo kot tudi drugo generacijo tega vozila. Foto: Volkswagen

Volkswagen golf Rallye. Izdelali so jih 5000 za potrebe homologacije štirikolesno gnanega golfa za reli. Foto: Volkswagen

Eden izmed omejene serije 71 vozil (številka 54) volkswagen golf G60 Limited, ki so jih izdelovali v Volkswagen Motorsportu. Avtomobil je imel štirikolesni pogon in motor z 210 'konji'. Foto: Volkswagen

Posebno vozilo na osnovi caddyja za dostop potnikov do letal. Tri take so uporabljali na letališču v Bremnu. Foto: Volkswagen

Izvedenka golfa GTI za arabskega šejka, ki je imel usnjeno oblazinjenje in vgrajen telefon. Foto: Volkswagen