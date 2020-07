Najboljše za konec: "podivjani" mercedes za vozniške sladokusce

Mercedesov športnik GT vstopa v tej obliki v zadnji življenjski stadij, zato so pri oddelku AMG poskrbeli še za dodaten "sunek", ki v obliki različice black series prinaša brutalne zmogljivosti in vozne lastnosti. Poganja ga štirilitrski osemvaljnik s 537 kilovati, zato je novi GT black series postal najmočnejši serijski mercedes, vsaj do prihoda ekskluzivnega modela one.

Pri Mercedesu so nazadnje "pokukali na temno stran" leta 2014 z modelom SLS. Šest let kasneje je na svoj račun prišel še športni GT, ki so ga "zverinsko preoblekli" v oddelku AMG. Obstoječi štirilitrski turbo osemvaljni motor so posodobili do te mere, da si je zaslužil novo oznako M178 LS2 in se, razen nekaterih malenkosti, ne more primerjati z osemvaljnikom, ki mu je "daroval" osnovo. To pomeni, da ima GT black series 537 kilovatov (730 KM) in 800 njutonmetrov navora.

Zmogljivost podrejena voznim lastnostim

Motor je povezan s 7-stopenjskim ojačanim dvosklopkovnim samodejnim menjalnikom, zahvaljujoč večji moči in navoru pa potrebuje Foto: Mercedes-Benz novinec do stotice le 3,2 sekunde in doseže najvišjo hitrost 325 kilometrov na uro. Tako kot AMG GT R so v AMG vgradili še nastavljivo vzmetenje in aktivne blažilnike, za boljše vozne lastnosti skrbijo še nastavljivi stabilizacijski drogovi in prilagodljiv naklon koles.

Tudi spremembe na karoseriji imajo le en namen, izboljšati učinkovitost ter vozne lastnosti. Velik del karoserije je izdelan iz ogljikovih vlaken (pokrov motorja, pokrov prtljažnika, streha, odbijača in pragovi), hkrati so izdelali osrednji tunel iz ogljikovih vlaken in s tem še izboljšali togost karoserije. Inspiracijo za dodatne zračnike in zunanjo podobo so si izposodili pri dirkalnikih GT3 in GT4, za povrh vsega pa so vgradili še keramične zavore in dirkalne zavorne ploščice.

Vse je podrejeno aerodinamiki in izboljšanim voznim lastnostim, zato je večina avta izdelana iz ogljikovih vlaken. Foto: Mercedes-Benz

Dirkalnik za na cesto

Med vpadljive kose sodi tudi zadnji usmerjevalnik zraka, ki ima na sredi še manjši prilagodljiv usmerjevalnik. Aktivira se ročno ali pa se dvigne samodejno pri večjih hitrostih. Tam je zmožen pri hitrosti ustvariti 400 kilogramov podtlaka, pri Mercedesu pa niso razkrili, koliko kilogramov so prihranili z vsemi temi dodatki iz ogljikovih vlaken.

Štiri zaključke izpušne cevi loči gromozanski difuzor, zunanji podivjani videz pa zaključijo desetkraka črna platišča, obuta v unikatne pnevmatike michelin pilot sport cup 2 R.

Kaj pa notranjost? Tam so spremembe manj drastične, a še vedno so sedeže zamenjali s športnimi iz ogljikovih vlaken. Oblečeni so v usnje in microfibro, krasijo pa jih oranžni kontrastni šivi. Poleg novega volana je možno videti še spremenjene ročice vrat, ki so jih zamenjali preprosti trakovi.

Voznikom bo najbolj všeč majhno stikalo, ki nadzira delovanje sistema za nadzor zdrsa zadnjih pogonskih koles. Ima devet stopenj, prva je primerna za vožnjo v dežju in pogosto ter aktivno posega v vožnjo. Vsaka naslednja stopnja nudi več svobode, deveta stopnja pa je primerna le za najbolj izkušene voznike, saj je celoten sistem popolnoma izključen - "zabava" z drsenjem zadka se takrat lahko začne.

Oznaka black series je zadnji ''hura'' preden bo obstoječi GT počasi prepustil mesto svojemu nasledniku. Foto: Mercedes-Benz

